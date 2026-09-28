Jugadores de Pumas en el Apertura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

El conjunto felino arrastra una racha complicada en el semestre

Pumas atraviesa por una situación compleja, en la que los resultados no se han dado y el propio entrenador, Esteban Solari lo reconoció, pues en 10 partidos, su equipo registra una sola victoria, lo que deja claro la mala racha para la institución en este nuevo proyecto con el Tano.

¿Cuándo fue la última victoria de Pumas?

El último triunfo de Pumas fue ante León, en la Jornada 7 con un resultado de 3-1, que además significó la única victoria del equipo en el Olímpico Universitario y la primera para Esteban Solari en su regreso al club.

Esteban Solari asegura que Pumas se va con sabor amargo tras el empate ante Atlas | MEXSPORT

En estos 10 partidos contemplados se atravesaron los compromisos de Leagues Cup, donde el conjunto auriazul salió afectado por resultados y lesiones de jugadores clave, como Sebastián Córdova y Álvaro Angulo.

El balance de Pumas en los últimos 10 partidos

De esos 10 partidos, cinco son derrotas y cuatro empates, un balance negativo para el conjunto felino que aunque todavía tiene opciones de clasificar a Liguilla, el panorama comienza a complicarse por el calendario que tiene.

Jugadores de Pumas en celebración en partido de la Liga MX | IMAGO 7

La última derrota ante Atlético de San Luis pone en una situación compleja que el propio Esteban Solari reconoció tras el partido, pues en su planeación estaba que esos puntos se quedaran en casa.

Tras el parón internacional, Cruz Azul visitará Ciudad Universitaria, en lo que será el primer encuentro después de la Final del Clausura 2026, en la que La Máquina se quedó con el título.