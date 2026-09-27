¿Se aleja la Liguilla? Pumas cae ante Atlético de San Luis y se complica el panorama

Con dos penaltis a favor, los potosinos superaron al conjunto auriazul

Tarde amarga en Ciudad Universitaria. Atlético de San Luis superó 2-3 a Pumas, con dos penaltis a favor y un error de Keylor Navas que costó caro para el resultado del encuentro de la Jornada 10.

Resumen Pumas vs Atlético de San Luis

Con bajas por convocatoria de la Fecha FIFA, Pumas afrontó el compromiso con modificaciones, además de la presentación de César Huerta de regreso en el Estadio Olímpico Universitario.

Aunque Pumas comenzó con la iniciativa y buscó la puerta rival, los potosinos encontraron el primer gol al minuto 23, con un penalti señalado por falta de Ángel Azuaje sobre Felipe Mora.

Jugadores de Atlético San Luis en celebración en la Liga MX | IMAGO 7

Sébastien Salles-Lamonge no falló desde el manchón y puso contra las cuerdas a Pumas, que buscó por la banda izquierda con Chino Huerta y Luciano Herrera en un par de ocasiones, pero sin claridad suficiente.

Fue hasta la segunda mitad que Pumas encontró el empate con un golazo de Rodrigo López, quien le pegó con fuerza para vencer el arco de Gibrán Lajud y darle esperanza al equipo de remontar el marcador.

Rodrigo López en celebración con Pumas en la Liga MX | IMAGO 7

La alegría duró poco y a la siguiente jugada, David Rodríguez disparó con poco peligro, pero Keylor Navas no pudo tapar el balón y concedió la ventaja de los potosinos que pegó anímicamente en Pumas.

Otro penalti fue señalado por una falta de Luciano Herrera. El francés, Salles-Lamonge hizo su doblete para complicarle todavía más la situación al equipo dirigido por Esteban Solari.

Conato de bronca entre Pumas y Atlético San Luis en la Liga MX | IMAGO 7

Ya con el partido tenso, Pumas recibió una última esperanza con un penalti a favor, el cual Juninho se encargó de convertir. El brasileño volvió a anotar, pero por posición adelantada fue invalidado el gol.