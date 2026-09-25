Estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas, en los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO7

El Fondo de Embajadores para la Preservación Cultural financiará el trabajo en el mural de Diego Rivera en el inmueble

El Estadio Olímpico Universitario recibirá una restauración en el mural de Diego Rivera, nombrado La universidad, la familia y el deporte en México, con ayuda del Fondo de Embajadores de Estados Unidos para la Preservación Cultural (AFCP).

¿CU será restaurado?

Junto a la iniciativa AFCP Freedom 250 y World Monuments Fund (WMF) se destinarán 185 mil dólares para trabajar en este mural, icónico para el inmueble donde los equipos deportivos de la UNAM se presentan.

Pebetero del Estadio Olímpico Universitario | IMAGO7

A través de redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en México informó sobre este trabajo con imágenes donde el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas estuvo presente.

"El Fondo de Embajadores de los Estados Unidos para la Preservación Cultural (AFCP) destinará $185,000 dólares para restaurar el mural de Diego Rivera "La universidad, la familia y el deporte en México" en el Estadio Olímpico Universitario", escribió la Embajada de Estados Unidos en México.

Cabe señalar que el Olímpico Universitario no será lo único que sea restaurado en este proyecto, sino que también el mural David Alfaro Siqueiros en la Torre de Rectoría y el mosaico de Juan O'Gorman en la Biblioteca Central de la UNAM.

Panorámica de rectoría, en Ciudad Universitaria | IMAGO7

La obra de Diego Rivera en el Olímpico Universitario

Al ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, el Olímpico Universitario no puede ser modificado ni remodelado, pero sí restaurado bajo la aprobación del organismo.

El inmueble inaugurado en 1952 presentó una estructura artística, con el mural de Diego Rivera terminado hasta 1954, que incluye un águila y un cóndor que protege a una familia, además de representaciones de Quetzalcóatl y de dos deportistas que encienden la antorcha olímpica.