Sabemos la importancia de ese tipo de jugadores. Obviamente yo conozco al Chino de Chivas, de la selección, selección mayor ahora que regresa. La verdad es que estamos muy contentos de que esté acá. Obviamente se fue siendo ídolo y regresa igual, siendo ídolo, y acá la gente lo quiere mucho, igual nosotros como compañeros sabemos que vino de un par también de lesiones, al cual lo hemos estado apoyando, lo hemos estado arropando para que vuelva a estar en su mayor nivel, así como cada uno de nuestros compañeros, no nada más él, apoyamos a todos y todos estamos en conjunto para todos llegar a punto, no nada más él