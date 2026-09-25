En su llegada a Pumas, César Huerta confesó que tiene una deuda con el equipo, después de que no pudo conseguir ningún trofeo en su etapa con la institución. Uriel Antuna celebró esa mentalidad y cree que pueden lograr cosas importantes.
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¿Qué dijo Antuna sobre la Final ante Cruz Azul?
El ‘Brujo’ aseguró que después de la Final perdida contra Cruz Azul existe una espina, pues la situación fue compleja para él al ser expulsado en los últimos minutos, que dejó mermado al conjunto dirigido por Efraín Juárez.
Sabemos la importancia de ese tipo de jugadores. Obviamente yo conozco al Chino de Chivas, de la selección, selección mayor ahora que regresa. La verdad es que estamos muy contentos de que esté acá. Obviamente se fue siendo ídolo y regresa igual, siendo ídolo, y acá la gente lo quiere mucho, igual nosotros como compañeros sabemos que vino de un par también de lesiones, al cual lo hemos estado apoyando, lo hemos estado arropando para que vuelva a estar en su mayor nivel, así como cada uno de nuestros compañeros, no nada más él, apoyamos a todos y todos estamos en conjunto para todos llegar a punto, no nada más él
“Algo que me gustó mucho del Chino es que dijo que tenía una deuda pendiente, entonces yo en alguna publicación al final que después de la final también me quedé con esa espinita. Entonces yo creo que uniéndonos con ese objetivo, creo que podemos hacer cosas importantes”, agregó el ‘Brujo’.
El deseo de Antuna con la Selección Mexicana
Sobre la Selección Mexicana, Uriel Antuna expresó su deseo de ser considerado para el proceso de Rafael Márquez, luego de que no estuvo contemplado con Javier Aguirre y el Mundial de 2026.
La ilusión de estar en la selección nunca se me va a quitar, tanto estando dentro como estando fuera. Obviamente, viviéndolo esto desde otra perspectiva, pero siempre la ilusión es estar dentro, obviamente, y siempre voy a luchar, como dije, al máximo para ser llamado, obviamente.
Siempre estoy a disposición de cualquier, en cualquier circunstancia en la que esté, y si no, obviamente, estar apoyando como un aficionado más. Sigo siendo mexicano, sigo apoyando a la selección