Por la Fecha FIFA, el conjunto universitario no contará con cuatro de sus jugadores estelares

Pumas necesita volver al camino de la victoria para buscar el objetivo de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026, pero las cosas se complican con las bajas que tendrá para su siguiente compromiso ante Atlético de San Luis.

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¿Cuáles son las bajas de Pumas ante Atlético de San Luis?

La Jornada 10 del torneo se disputará sin los seleccionados a sus respectivas selecciones, en el caso de Pumas, Robert Morales, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla y Álvaro Angulo, este último que recientemente regresó de lesión.

Cabe señalar que Carrasquilla se iba a perder este encuentro de cualquier forma, debido a la tarjeta roja recibida en el duelo contra Atlas en el Estadio Jalisco, por lo que el panameño cumplirá su suspensión mientras está con su selección.

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Las alternativas de Solari ante las bajas

El ‘Coco’ venía de algunos partidos en la banca y Víctor Arteaga fue quien ocupaba ese lugar, por lo que se espera que Solari vaya por esa misma línea. Asimismo, Pedro Vite estará con Ecuador y la alternativa natural es Santiago Trigos.

En la delantera, sin Robert Morales, se espera que Solari opte por utilizar a un solo artillero, en este caso Juninho, pero también existe la opción de adelantar a algún extremo para acompañar al brasileño, como César Huerta o Luciano Herrera, que con esta situación podrían jugar juntos.

Por último, Álvaro Angulo solo disputó 45 minutos ante Atlas y la solución que encontró Solari fue colocar en ese lugar a Pablo Bennevendo, la opción más clara después de la baja de Cristian Calderón por lesión.

César 'Chino' Huerta en entrenamiento con Pumas | x:@PumasMX