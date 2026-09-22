Pumas necesita volver al camino de la victoria para buscar el objetivo de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026, pero las cosas se complican con las bajas que tendrá para su siguiente compromiso ante Atlético de San Luis.
¿Cuáles son las bajas de Pumas ante Atlético de San Luis?
La Jornada 10 del torneo se disputará sin los seleccionados a sus respectivas selecciones, en el caso de Pumas, Robert Morales, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla y Álvaro Angulo, este último que recientemente regresó de lesión.
Cabe señalar que Carrasquilla se iba a perder este encuentro de cualquier forma, debido a la tarjeta roja recibida en el duelo contra Atlas en el Estadio Jalisco, por lo que el panameño cumplirá su suspensión mientras está con su selección.
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Las alternativas de Solari ante las bajas
El ‘Coco’ venía de algunos partidos en la banca y Víctor Arteaga fue quien ocupaba ese lugar, por lo que se espera que Solari vaya por esa misma línea. Asimismo, Pedro Vite estará con Ecuador y la alternativa natural es Santiago Trigos.
En la delantera, sin Robert Morales, se espera que Solari opte por utilizar a un solo artillero, en este caso Juninho, pero también existe la opción de adelantar a algún extremo para acompañar al brasileño, como César Huerta o Luciano Herrera, que con esta situación podrían jugar juntos.
Por último, Álvaro Angulo solo disputó 45 minutos ante Atlas y la solución que encontró Solari fue colocar en ese lugar a Pablo Bennevendo, la opción más clara después de la baja de Cristian Calderón por lesión.
Pumas se presentará nuevamente en CU, donde tendrá un duro reto con estas bajas, una situación compleja para el equipo que continúa en la búsqueda de acoplar a su plantilla y tener un ritmo de juego.