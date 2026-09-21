El mediocampista panameño salió expulsado del encuentro ante Atlas

Durante el encuentro entre Pumas y Atlas, Adalberto Carrasquilla fue expulsado por una entrada sobre Gaddi Aguirre. Aunque la decisión arbitral fue polémica, el ‘Coco’ podría cumplir su partido durante la Fecha FIFA, en la que estará con Panamá.

Adalberto Carrasquilla, con Panamá | MEXSPORT

¿Por qué Carrasquilla puede cumplir su suspensión en Fecha FIFA?

La Jornada 10 del Apertura 2026 se jugará mientras la Fecha FIFA esté en curso y Adalberto Carrasquilla se la iba a perder de cualquier forma, debido a su convocatoria con Panamá, por lo que las dudas sobre el cumplimiento de su sanción comenzaron a surgir.

En caso de que a Carrasquilla únicamente le impongan un partido de suspensión podrá cumplir su sanción mientras esté con Panamá, de acuerdo con el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol.

¿Qué dice el Reglamento de Sanciones de la FMF?

“Las suspensiones impuestas a Jugadores, Cuerpo Técnico y Árbitros, deberán cumplirse en partidos de la misma competencia, en consecuencia, de ninguna forma se computarán suspensiones impuestas en partidos de diferentes competencias oficiales y partidos amistosos, salvo en los casos graves que así considere la Comisión Disciplinaria, teniendo la facultad de determinar la competencia en que se deberán cumplir las sanciones impuestas a los infractores”, señala el Artículo 10 del Reglamento de Sanciones.

Efraín Juárez con Adalberto Carrasquilla en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

“Cuando las suspensiones sean por partidos, solo se computarán a efectos de la ejecución de la suspensión los partidos efectivamente disputados por el equipo correspondiente. No será necesario que el jugador conste en la convocatoria del partido o competición respectivos para que se considere cumplida la suspensión por partidos”, se agrega en el documento.

Para Pumas es una buena noticia, pues no iban a contar con Carrasquilla contra Atlético de San Luis en la Jornada 10 de cualquier forma, además de que estará disponible para el compromiso con Cruz Azul en la Jornada 11.

Adalberto Carrasquilla en un partido con Pumas l MEXSPORT