El central de 21 años ha destacado en sus apariciones con el conjunto felino

Más allá de su gol ante Atlas, Ángel Azuaje ha aparecido como un elemento importante en la defensa de Pumas, donde ha sufrido a lo largo del torneo para mantener estabilidad. En sus dos encuentros con el equipo en este semestre, el central dejó sensaciones positivas para pelear por el puesto de titular.

Atlas y Pumas | MEXSPORT

Así le fue a Ángel Azuaje ante Atlas

Azuaje tomó el lugar de Rubén Duarte para el partido contra Atlas y su actuación fue positiva, con buen manejo de balón y distribución. Defensivamente también estuvo a la altura con el 80 por ciento de sus duelos terrestres ganados.

Su gol fue la cereza en el pastel para firmar una tarde inolvidable y levantar la mano para que Esteban Solari lo considere como una buena alternativa en su estructura defensiva.

Azuaje con el gol del torneo ante Atlas | MEXSPORT

¿Cuál es la competencia de Azuaje?

Tanto Rubén Duarte como Nathan Silva se han adueñado de la posición desde procesos anteriores, sin embargo, Esteban Solari puede contar con otras opciones que se ajusten a su dinámica.

Azuaje inició en las categorías inferiores de Tijuana, pero en 2023 pasó a la Cantera de Pumas donde finalmente logró su debut. Con 21 años de edad, el defensor da señales de tener un techo alto en su carrera.

Las buenas actuaciones de jugadores suplentes también son una gran noticia para el Tano, pues la competencia interna elevará el nivel del equipo, lo que se pretende con una plantilla amplia como la que ha formado el club.