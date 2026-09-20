Pumas necesita de su arma secreta. César ‘Chino’ Huerta hizo su regreso con el conjunto universitario durante el partido ante Atlas, correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026.
Con el marcador empatado 1-1, Esteban Solari decidió recurrir a su fichaje estelar para intentar cambiar el rumbo del encuentro y darle mayor peso al ataque universitario.
El ‘Chino’ Huerta regresó después de casi dos años
Al minuto 70, Huerta ingresó al terreno de juego en sustitución de Juninho, quien no tuvo su mejor actuación durante el encuentro.
El mexicano volvió a vestir la camiseta de Pumas después de casi dos años de su salida del club para continuar su carrera en el Anderlecht de Bélgica.
Su paso por el futbol belga no tuvo el desenlace esperado, por lo que ahora Huerta tiene una nueva oportunidad para reencontrarse con su mejor versión en el futbol mexicano.
El regreso del ‘Chino’ se produjo además en un momento importante para Pumas, pues los Universitarios buscaban romper el empate ante Atlas y quedarse con los tres puntos.
Con su ingreso, empezó a generar oportunidades en ofensiva, donde estuvo cerca de marcar el segundo gol para los Universitarios, pero se topó con un Camilo Vargas atento.