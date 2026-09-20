¡Está de vuelta! El 'Chino' Huerta ha hecho su debut con los Pumas

El 'Chino' Huerta ha hecho su debut con los Pumas | MEXSPORT

El hijo pródigo está de regreso con los Universitarios para enfrentar al Atlas

Pumas necesita de su arma secreta. César ‘Chino’ Huerta hizo su regreso con el conjunto universitario durante el partido ante Atlas, correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026.

Con el marcador empatado 1-1, Esteban Solari decidió recurrir a su fichaje estelar para intentar cambiar el rumbo del encuentro y darle mayor peso al ataque universitario.

Atlas vs. Pumas | MEXSPORT

El ‘Chino’ Huerta regresó después de casi dos años

Al minuto 70, Huerta ingresó al terreno de juego en sustitución de Juninho, quien no tuvo su mejor actuación durante el encuentro.

El mexicano volvió a vestir la camiseta de Pumas después de casi dos años de su salida del club para continuar su carrera en el Anderlecht de Bélgica.

César 'Chino' Huerta, jugador de pumas | x:@PumasMX

Su paso por el futbol belga no tuvo el desenlace esperado, por lo que ahora Huerta tiene una nueva oportunidad para reencontrarse con su mejor versión en el futbol mexicano.

El regreso del ‘Chino’ se produjo además en un momento importante para Pumas, pues los Universitarios buscaban romper el empate ante Atlas y quedarse con los tres puntos.

Con su ingreso, empezó a generar oportunidades en ofensiva, donde estuvo cerca de marcar el segundo gol para los Universitarios, pero se topó con un Camilo Vargas atento.