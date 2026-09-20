La pierna del atacante caboverdiano se quedó atorada en el pasto del Estadio Jalisco

¡Se encienden las alarmas en la madriguera! Pese a que el Atlas logró empatar el partido ante Pumas antes del medio tiempo, los dirigidos por Hernán Crespo sufrieron una dura y sensible baja por la lesión del atacante caboverdiano, Duk.

Cerca de la media hora de juego, el extremo que nació en Portugal disputó un mano a mano con Álvaro Angulo, sin embargo, su pierna izquierda se atoró al llegar a línea de fondo. De inmediato, Duk se tomó la rodilla y jugadores de ambos equipos comenzaron a pedir asistencia para el futbolista.

Crespo tuvo que mover sus piezas y Kevin Zenón ingresó al campo, marcando su debut como jugador rojinegro. Por su parte, Duk abandonó el terreno de juego en el carrito de las desgracias; una ambulancia lo sacó del Estadio Jalisco y fue trasladado a un hospital.

Duk, jugador del Atlas, abandonando el terreno de juego del Jalisco | IMAGO7

No fue el único lesionado en el primer tiempo

Minutos después de la lesión de Duk, los Zorros volvieron a sufrir una dura baja con la lesión de Manuel Capasso. El argentino mostró signos de dolor muscular, lo que obligó al segundo cambio de Hernán Crespo.

Además de las dos lesiones en el duelo ante Pumas, el Atlas ha afrontado varias bajas en el Apertura 2026. Una de las más dolorosas fue la de Aldo Rocha, capitán del equipo rojinegro, quien estuvo fuera en los primeros duelos de Liga MX.

Manuel Capasso, jugador del Atlas, en el terreno de juego tras sufrir una lesión muscular ante Pumas | IMAGO7

¿Cómo ha sido el partido entre Atlas y Pumas?

El partido en el Estadio Jalisco ha sido como una pelea de box, con intercambios y golpes en ambos lados. El primero en pegar fueron los auriazules de Esteban Solari, con un remate poco ortodoxo de Ángel Azuaje.

Sin embargo, antes del final del primer tiempo, uno de los nuevos favoritos de la afición rojinegra, Luís Esteves, anotó el tanto del empate. Por ahora, el segundo tiempo ha sido dubitativo entre ambos.