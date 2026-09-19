Pumas viaja a Guadalajara con el Chino Huerta para enfrentarse al Atlas

El atacante mexicano podría ver minutos finalmente con su regreso con Pumas

César Huerta finalmente tendrá la oportunidad de disputar algunos minutos, en caso de que Esteban Solari y su cuerpo técnico lo vean viable en el transcurso del encuentro con Atlas dentro de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX.

¿Chino Huerta jugará vs Atlas?

El atacante viaja a Guadalajara para el compromiso en el Estadio Jalisco, todavía sin la certeza de arrancar como titular o jugar algunos minutos. La buena noticia para Pumas es que finalmente podrá tomar ritmo el jugador que tanto esperaban.

César 'Chino' Huerta, en festejo con Pumas ante Chivas | IMAGO7

Huerta no atarviesa su mejor situación actualmente, pues a lo largo del año ha tenido poca participación, incluso durante la Copa del Mundo al entrar sobre el final del encuentro entre México y Corea del Sur.

La llegada del exjugador de Chivas permite a Pumas tener más variantes y un acompañante de jerarquía para Juninho y Robert Morales, quienes ya han mostrado sus capacidades desde el torneo pasado.

César 'Chino' Huerta con Pumas en el Clausura 2025 contra Rayados | IMAGO 7

Álvaro Angulo se recupera de la lesión y podrá jugar contra Atlas

Mientras tanto, Álvaro Angulo ya se recuperó de su lesión y Esteban Solari contará con el para el duelo ante Atlas, un regreso importante debido a las pocas opciones en esa posición, en especial después de la baja de Cristian Calderón.

Álvaro Angulo lesionado en un partido de Leagues Cup de Pumas | MEXSPORT