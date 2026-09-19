César Huerta finalmente tendrá la oportunidad de disputar algunos minutos, en caso de que Esteban Solari y su cuerpo técnico lo vean viable en el transcurso del encuentro con Atlas dentro de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX.
¿Chino Huerta jugará vs Atlas?
El atacante viaja a Guadalajara para el compromiso en el Estadio Jalisco, todavía sin la certeza de arrancar como titular o jugar algunos minutos. La buena noticia para Pumas es que finalmente podrá tomar ritmo el jugador que tanto esperaban.
Huerta no atarviesa su mejor situación actualmente, pues a lo largo del año ha tenido poca participación, incluso durante la Copa del Mundo al entrar sobre el final del encuentro entre México y Corea del Sur.
La llegada del exjugador de Chivas permite a Pumas tener más variantes y un acompañante de jerarquía para Juninho y Robert Morales, quienes ya han mostrado sus capacidades desde el torneo pasado.
Álvaro Angulo se recupera de la lesión y podrá jugar contra Atlas
Mientras tanto, Álvaro Angulo ya se recuperó de su lesión y Esteban Solari contará con el para el duelo ante Atlas, un regreso importante debido a las pocas opciones en esa posición, en especial después de la baja de Cristian Calderón.
El conjunto universitario recupera a jugadores importantes que servirán en la segunda mitad del torneo, en la que buscarán entrar a los primeros ocho lugares y competir de la mejor manera en la Liguilla.