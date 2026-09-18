Después de un par de semanas desde su presentación con Pumas, César Huerta finalmente tendrá la oportunidad de disputar algunos minutos, en caso de que Esteban Solari y su cuerpo técnico lo vean viable en el transcurso del encuentro con Atlas.

César 'Chino' Huerta en entrenamiento con Pumas | x:@PumasMX

¿Chino Huerta jugará vs Atlas?

El ‘Chino’ viajará a Guadalajara para el compromiso en el Estadio Jalisco, todavía sin la certeza de arrancar como titular o jugar algunos minutos. La buena noticia para Pumas es que finalmente podrá tomar ritmo el jugador que tanto esperaban.

César 'Chino' Huerta, jugador de pumas | x:@PumasMX

El equipo reconoce la situación por la que atraviesa Huerta actualmente, pues a lo largo del año ha tenido poca participación, incluso durante la Copa del Mundo al entrar sobre el final del encuentro entre México y Corea del Sur.

La incorporación de un atacante de sus características le permitirá a Pumas tener más variantes y un acompañante de jerarquía para Juninho y Robert Morales, quienes ya han mostrado sus capacidades desde el torneo pasado.

César 'Chino' Huerta en Cantera | x:@PumasMX

Álvaro Angulo se recupera de la lesión y podrá jugar contra Atlas

En más noticias positivas para el equipo, Álvaro Angulo ya se recuperó de su lesión y Esteban Solari contará con el para el duelo ante Atlas, un regreso importante debido a las pocas opciones en esa posición, en especial después de la baja de Cristian Calderón.

Poco a poco Pumas recupera a jugadores importantes que servirán en la segunda mitad del torneo, en la que buscarán entrar a los primeros ocho lugares y competir de la mejor manera en la Liguilla.

Álvaro Angulo lesionado en un partido de Leagues Cup de Pumas | MEXSPORT