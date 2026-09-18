Después de algunas semanas, el atacante mexicano podría ver minutos finalmente con su regreso con Pumas

Después de un par de semanas desde su presentación con Pumas, César Huerta finalmente tendrá la oportunidad de disputar algunos minutos, en caso de que Esteban Solari y su cuerpo técnico lo vean viable en el transcurso del encuentro con Atlas.

César 'Chino' Huerta en entrenamiento con Pumas | x:@PumasMX

¿Chino Huerta jugará vs Atlas?

El ‘Chino’ viajará a Guadalajara para el compromiso en el Estadio Jalisco, todavía sin la certeza de arrancar como titular o jugar algunos minutos. La buena noticia para Pumas es que finalmente podrá tomar ritmo el jugador que tanto esperaban.

César 'Chino' Huerta, jugador de pumas | x:@PumasMX

El equipo reconoce la situación por la que atraviesa Huerta actualmente, pues a lo largo del año ha tenido poca participación, incluso durante la Copa del Mundo al entrar sobre el final del encuentro entre México y Corea del Sur.

La incorporación de un atacante de sus características le permitirá a Pumas tener más variantes y un acompañante de jerarquía para Juninho y Robert Morales, quienes ya han mostrado sus capacidades desde el torneo pasado.

César 'Chino' Huerta en Cantera | x:@PumasMX

Álvaro Angulo se recupera de la lesión y podrá jugar contra Atlas

En más noticias positivas para el equipo, Álvaro Angulo ya se recuperó de su lesión y Esteban Solari contará con el para el duelo ante Atlas, un regreso importante debido a las pocas opciones en esa posición, en especial después de la baja de Cristian Calderón.

Poco a poco Pumas recupera a jugadores importantes que servirán en la segunda mitad del torneo, en la que buscarán entrar a los primeros ocho lugares y competir de la mejor manera en la Liguilla.