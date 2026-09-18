Los dos equipos buscan recuperar el camino de la victoria tras haber tropezado en sus compromisos anteriores

La octava fecha del torneo de la Liga Femenil presenta un cruce de alarido en la frontera norte del país. Las Xolas de Tijuana abren las puertas del Estadio Caliente para recibir la visita de las Chivas este sábado 19 de septiembre. El cotejo está programado para dar inicio a las 17:06 horas (tiempo del centro de México) y contará con transmisión en vivo a través de Fox One y la plataforma Tubi.

Chivas vs Atlas Femenil | IMAGO7

Ambas instituciones saltarán al terreno de juego con la urgencia de sumar de a tres luego de haber sufrido amargos descalabros en sus compromisos más recientes. La escuadra fronteriza llega golpeada tras ser goleada por las Diablas Rojas del Toluca, resultado que las dejó estancadas en el séptimo escalón de la clasificación general con un acumulado de apenas seis unidades.

Por su parte, la plantilla rojiblanca ha mantenido un paso más constante a lo largo del certamen a pesar de los altibajos recientes. El Rebaño Sagrado busca consolidarse en la parte alta de la tabla y mantenerse a flote en la lucha por los boletos a la fase final, ocupando actualmente el segundo puesto del Grupo B tras cosechar 12 puntos en total.

Xolas tras el partido contra Querétaro l IMAGO7

Dominio tapatío en el historial reciente

Los antecedentes históricos favorecen de forma contundente al conjunto tapatío. En los últimos diez enfrentamientos directos entre ambas franquicias, Tijuana únicamente registra una victoria, por tres empates y seis triunfos a favor de las Chivas, por lo que las fronterizas buscarán romper la tendencia negativa ante su gente.

Para las dirigidas por el Rebaño, el compromiso representa una oportunidad de oro para afianzar el rumbo y recuperar sensaciones positivas antes de encarar el cierre de la fase regular, mientras que las Xolas necesitan hacer valer la localía para meterse de lleno a la pelea por puestos de Liguilla.

Chivas Femenil | IMAGO7

Dónde ver Tijuana vs Chivas