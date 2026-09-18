El capitán azulcrema sabe la importancia del duelo ante el Rebaño Sagrado en el Banorte

Este sábado, América y Chivas volverán a encontrarse en una nueva edición del Clásico Nacional, en un duelo al que ambos llegan instalados en la parte alta de la tabla y que promete paralizar al futbol mexicano. Para Henry Martín, capitán y referente de las Águilas, poco importa cómo llegan ambos equipos cuando se trata de una rivalidad de esta magnitud.

América recibirá al Rebaño después de caer en el Clásico Joven ante Cruz Azul y acumular tres partidos sin conocer la victoria. Sin embargo, para la Bomba, este tipo de encuentros se juegan de manera completamente distinta.

"Queremos ganarlo, sobre todo. Nosotros estamos muy ansiosos de que el partido ya llegue, estamos muy emocionados. Los clásicos nunca son iguales. Y, como he dicho, no importa el lugar que llegues, no importa lo que hagas dentro de la cancha. Nos ha tocado llegar estando arriba, nos ha tocado llegar estando muy abajo, y los resultados han dado tanto para bien como para mal, pero todo depende de lo que das dentro de la cancha", señaló.

Henry Martín, en la Semifinal de la Leagues Cup 2026 | MEXSPORT

Henry Martín pide no regalar nada ante Chivas

Después de los errores que le han costado goles al América en sus últimos partidos, Henry fue contundente al señalar que las Águilas no pueden permitirse desconcentraciones ante un rival como Chivas, pues cualquier descuido puede terminar reflejándose en el marcador.

"Ya vimos el partido pasado lo que cuesta un medio tiempo, y por más que hagas lo necesario para ganarlo, no te alcanza, ¿no? Entonces, no hay que regalar nada, ni un solo centímetro ni un solo minuto, porque estos equipos de rivales te cobran factura de ello".

Henry Martín celebrando gol ante Santos en el Ap26 | MEXSPORT

La Bomba reconoció que las desatenciones han sido uno de los principales problemas del equipo y aseguró que la concentración tendrá que ser máxima durante los 90 minutos, especialmente en jugadas a balón parado.

"Justo eso, las desatenciones, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Hemos sufrido muchos goles por el tema de desatención, y eso, estar concentrados el cien por ciento de los minutos y estar metidos, la garra es indiscutible, la entrega, no hay duda de ello, que tiene que ser. Y justo eso, transmitirles de que ya vimos lo que pasa, si regalas un medio tiempo, entonces no puede suceder. No podemos regalar ni siquiera un solo minuto y estar más atentos en este tipo de cosas, sobre todo el balón parado".

Panorámica del Estadio Azteca | MEXSPORT

Henry Martín espera un Estadio Banorte lleno

El capitán azulcrema también destacó las expectativas que existen alrededor del Clásico Nacional, sobre todo por el buen momento que atraviesan ambos equipos en la clasificación.

"El nombre lo dice, el Clásico de México. En México se paraliza; el estadio debería estar lleno".

"Espero que esté lleno, porque, pues, es un partido muy, muy bueno. Los dos venimos estando en la parte alta de la tabla. Creo que pinta muy bien para algo que la gente espera, un espectáculo como lo que es. Entonces, invitar a toda la gente que nos acompañe".

Carlos Álvarez ya sabe lo que significa el Clásico Nacional

Con varios jugadores incorporándose recientemente al plantel, Henry también contó que algunos de sus nuevos compañeros ya le han preguntado cómo se vive una rivalidad como América-Chivas. Uno de ellos es Carlos Álvarez, quien tendrá su primer Clásico Nacional.