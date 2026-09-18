Brian Rodríguez previo al Clásico: “Mañana es un partido que no se puede perder”

El jugador de las Águilas destacó la importancia del Clásico Nacional para lo que resta del torneo

En México hay un partido que nadie quiere perderse: el Clásico Nacional. América llega golpeado después de caer ante Cruz Azul en el Clásico Joven, pero esta semana las Águilas tienen la oportunidad de dejar atrás el mal momento con una victoria sobre Chivas, algo que Brian Rodríguez tiene muy claro, pues aseguró que en este encuentro está en juego el orgullo de todo el país.

Brian Rodríguez y Henry Martín, en festejo de gol, ante Cruz Azul | MEXSPORT

A un día del partido que paraliza a gran parte de México, el ‘Rayito’, uno de los jugadores más importantes del conjunto azulcrema, habló sobre la importancia de recibir al Rebaño en casa y confió en que América pueda quedarse con la victoria.

Mañana será un gran partido, será en nuestro estadio y será muy lindo con nuestra gente. Espero que seamos nosotros los victoriosos, preparamos una buena semana y creo que llegamos muy fuertes”, señaló el uruguayo.

Brian Rodríguez marca el 2 a 0 para el América ante Puebla | MEXSPORT

Rodríguez, uno de los jugadores con más tiempo en el plantel americanista, es consciente de lo que representa este duelo para la afición y dejó claro que el Clásico Nacional se juega de manera diferente al resto de los partidos.

Mañana es un partido que no se puede perder. Se juega el orgullo de todo el país, de cada equipo que representa el Clásico Nacional. Es un clásico, es un partido aparte de todo el torneo, y si Dios quiere, va a ser un gran espectáculo”, agregó.

Brian Rodríguez en celebración con América ante Chivas | IMAGO 7

Brian Rodríguez ve el Clásico como un impulso para América

El ‘Rayito’ también reconoció que una victoria ante Chivas podría representar un envión anímico importante para las Águilas después de las recientes derrotas y de cara a lo que resta del torneo.

La obligación siempre es por el clásico. Es el orgullo del país y los clásicos se ganan. Venimos de perder dos. Creo yo que, bueno, siempre ganando el clásico te hace un envión anímico para lo que resta del torneo”.

Brian Rodríguez reconoce a los jóvenes de Chivas

Sobre Chivas, que actualmente marcha en el segundo lugar de la clasificación por encima de América, Brian mostró respeto por el trabajo que el conjunto rojiblanco viene realizando desde el torneo pasado y destacó especialmente la intensidad y el talento joven del equipo.

Sin duda, sin duda. Creo que, bueno, viene haciendo bien las cosas ya desde el torneo pasado. Son muy intensos, tienen buenos jóvenes, de verdad, así que, bueno, trataremos de neutralizar esos puntos y, bueno, como te dije, ser fuertes en ese sentido”.

Finalmente, Rodríguez evitó entrar en polémicas por las declaraciones que han surgido desde el entorno de Chivas y aseguró que en América están enfocados únicamente en hacer su trabajo dentro de la cancha.