El guardameta bicampeón con el Diablo no dudó en 'atacar' a los participantes del Clásico Nacional

Es semana de Clásico Nacional, por lo que ambas aficiones se han 'sumergido' por completo en el ambiente de la rivalidad que más marca al futbol mexicano durante un fin de semana, y no solo a los seguidores de los dos equipos involucrados, pues también algunos miembros de otros clubes han volteado a ver al partido entre Águilas y Rojiblancos.

Luis García Palomera, portero de los Diablos Rojos del Toluca, lanzó una especie de recado a los dos equipos que jugarán en el horario estelar del sábado por la noche, dejando en claro que dicha rivalidad no le afecta a los suyos, pues ellos están enfocados en seguir siendo un equipo ganador.

Jugadores de Toluca celebrando el único gol en el partido ante Puebla de la Jornada 7 | IMAGO7

"Que sigan llenando estadios"

Para el portero endiablado, ser los dos equipos de mayor arrastre en el futbol mexicano no tiene absolutamente nada que ver con ser ganadores, pues considera que el Toluca es un equipo que se esfuerza más por lo resultados en las vitrinas que por lo que pueda suceder en una venta de boletos para asistir al estadio.

Nosotros estamos coronándonos campeones mientras ellos están llenando estadios y así se van a quedar, entonces nosotros seguimos siendo campeones y vamos a seguir luchando por seguir consiguiendo títulos

Luis García, celebrando victoria de Toluca | MEXSPORT

Para el portero mexiquense el tema es bastante claro, la consecución de campeonatos a lo largo de los últimos años ha sido suficiente para que a los Diablos se les considere en una conversación importante a nivel nacional, pues además cree que Toluca sí tiene que ser considerado uno de los equipos grandes del futbol mexicano.

Claro que es un equipo grande y todos lo sabemos, aunque haya mucha gente que diga que no. Es un equipo grande porque tiene mucha gente, mucha afición y si no lo quieren ver así pues no sé

Luis García, portero de Toluca | MEXSPORT

¿Qué juega Toluca en la semana del Clásico?

Si Luis García tiene esa opinión al respecto del Clásico, es porque los Diablos se han mantenido en una buena racha reciente en cuanto a títulos y en este torneo en cuanto a puntos se refiere, pues llegan a la Jornada 9 como los líderes del campeonato luego de que vencieran a Puebla el pasado martes 15 de septiembre, mientras que Chivas es segundo y América llega a este juego como tercero.

Por parte del partido que tienen los del 'Turco' Mohamed, parece que ese liderato no caerá pronto, pues, en lo que es un recuerdo de la Final del Clausura 2018, los Escarlatas se medirán a Santos Laguna, un equipo que apenas ha conseguido su primer triunfo del certamen, pero lo hizo ante Juárez, un club que no ha sumado ni un solo punto en la conpetencia.

Federico Viñas festejando gol de Toluca ante Puebla | MEXSPORT