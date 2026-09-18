Brian Rodríguez aclara su futuro en América: “Me molesta cuando hablan que yo me quiero ir”

El atacante uruguayo reconoció que ha recibido ofertas para salir de las Águilas, pero aseguró que está tranquilo

Brian Rodríguez se ha convertido en uno de los futbolistas con mayor experiencia y uno de los más importantes dentro del actual plantel del América y, de cara al Clásico Nacional ante Chivas, habló sobre su presente con las Águilas y las constantes ofertas que han llegado por sus servicios.

El atacante uruguayo reconoció que las propuestas que recibe son consecuencia de su rendimiento dentro de la cancha, pero dejó claro que no vive con presión por los rumores sobre una posible salida del conjunto azulcrema.

Brian Rodríguez niega buscar su salida del América

Rodríguez aseguró que ha hablado directamente con Santiago Baños y con las personas correspondientes dentro del club sobre su situación, por lo que se mantiene tranquilo ante las versiones que surgen cada semestre.

“No, la verdad que no he tenido mucho problema con eso. Si bien lo que hago bien dentro de la cancha es lo que refleja ese tipo de ofertas. Estoy muy tranquilo en ese sentido porque siempre lo he hablado con Santiago y con la gente que tengo que hablar”, explicó.

Sin embargo, el uruguayo reconoció que hay algo que sí le incomoda de las versiones sobre su futuro: que se diga que él es quien busca abandonar al América.

“Sí me molesta a veces cuando hablan que yo me quiero ir. No es así, me molesta mucho. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Simplemente juego al fútbol, lo hago de buena manera”, señaló.

Brian Rodríguez, jugador de América | MEXSPORT

El futbolista también habló sobre el significado que tiene para él disputar un nuevo Clásico Nacional, especialmente después de haber participado ya en varios enfrentamientos ante Chivas.

“Muchísimo, muchísimo. Creo que es el clásico más importante que se puede vivir en el campeonato mexicano. Ya he jugado muchos, así que he ganado, he perdido, he empatado”, declaró.

Para Brian Rodríguez, representar al América en un partido de esta magnitud es motivo de orgullo, por lo que espera disfrutar nuevamente del encuentro ante el Rebaño.

“Para mí es un orgullo tremendo vestir la camiseta de América en un clásico con tanta magnitud. Así que bueno, disfrutaré, que me toca a mí jugar”, agregó.

Brian Rodríguez, en festejo de gol, con América | IMAGO7

Brian Rodríguez asume un papel de experiencia ante Chivas

Con varios Clásicos Nacionales disputados y más tiempo dentro del plantel que algunos de los refuerzos que llegaron recientemente, Rodríguez también fue cuestionado sobre su papel para transmitir a sus compañeros lo que representa este partido.

El uruguayo destacó que los nuevos elementos cuentan con la personalidad necesaria para afrontar un encuentro que, desde su perspectiva, no puede tratarse como uno más.

“Sin duda, como dije anteriormente, un partido de estos no es un partido cualquiera. Creo que son jugadores con mucha personalidad, los que tienen que jugar, los que tienen que aparecer. Creo yo que los tenemos; están en el plantel. Espero que mañana se vean”, sentenció.