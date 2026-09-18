Gabriel Milito, ante el reto de romper la sequía de Chivas en el Azteca en el Clásico Nacional

Gabriel Milito en el banquillo de Chivas en la Liga MX | IMAGO 7

El actual entrenador de Guadalajara necesita de una victoria para seguir dominando en los duelos que ha tenido en contra de las Águilas

Han pasado casi diez años desde la última vez que Chivas consiguió una victoria en temporada regular ante América en el Estadio Azteca. Ahora, Gabriel Milito tendrá la oportunidad de poner fin a esa racha y convertirse en apenas el segundo entrenador del Guadalajara en lograr un triunfo en este escenario durante la era de Amaury Vergara.

Desde que Amaury Vergara asumió la dirigencia del Guadalajara, diez entrenadores han dirigido al equipo, pero solamente seis han tenido la oportunidad de enfrentar al América en el Estadio Azteca. En su primer Clásico Nacional en este inmueble, el balance es de cuatro derrotas, un empate y una victoria.

Luis Fernando Tena fue el primero en esta etapa y cayó 4-1 ante las Águilas. Posteriormente, Víctor Manuel Vucetich perdió 1-0, mientras que Marcelo Michel Leaño consiguió rescatar un empate sin goles. Ricardo Cadena tampoco pudo conseguir el triunfo y cayó 2-1.

Jugadores de Chivas y América en el Estadio Azteca en el Clásico Nacional de 2024 en Concacaf | IMAGO 7

Gago y Paunovic, los únicos que ganaron pero en fase final y CONCACAF

El único que logró ganar en su primer enfrentamiento ante América en el Azteca fue Veljko Paunovic. En las semifinales del Clausura 2023, Chivas se impuso 3-1 en el partido de vuelta y consiguió eliminar a las Águilas con un marcador global de 3-2 para avanzar a la Final.

Fernando Gago también consiguió una victoria ante América en el Azteca, aunque en la Concacaf. Chivas ganó 3-2, pero terminó eliminado por un global de 5-3. En Liga MX, ambos equipos volvieron a enfrentarse en semifinales y América se impuso 1-0.

Ahora, Gabriel Milito buscará escribir su propia historia en el Coloso de Santa Úrsula. El técnico argentino ya suma dos Clásicos Nacionales y dos victorias ante América, pero todavía tiene pendiente conseguir su primer triunfo como visitante frente a las Águilas en la cancha del Estadio Azteca.

Gabriel Milito, entrenador de Chivas | IMAGO7

El último triunfo en temporada regular

La última victoria de Chivas en temporada regular ante América en el Estadio Azteca hay que regresar al 27 de agosto de 2016, cuando el Guadalajara, dirigido por Matías Almeyda, goleó 3-0 a las Águilas en el Apertura 2016. Aquella noche, Isaac Brizuela marcó un doblete y Carlos “Gullit” Peña completó la goleada rojiblanca.

Desde entonces, Chivas ha disputado ocho partidos de temporada regular ante América en el Estadio Azteca, con un balance de una victoria, dos empates y cinco derrotas. Sin embargo, esa única victoria corresponde precisamente al 3-0 de 2016, por lo que el Guadalajara acumula siete Clásicos Nacionales de fase regular sin ganar en el Coloso de Santa Úrsula.

Ahora, Milito tendrá el reto de conseguir lo que ningún otro técnico de Chivas ha logrado en esta etapa: volver a conquistar el Azteca ante América en temporada regular.