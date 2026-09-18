Bryan 'Cotorro' González, jugador de Chivas, en festejo de gol ante Pumas, en el Apertura 2026 | IMAGO7

El Rebaño es ligeramente superior a las Águilas de cara a la Jornada 8

Justo a la mitad del Apertura 2026 de la Liga MX, la Jornada 8 del certamen llega con un ‘sabor especial’ pues esta tendrá ni más ni menos que el Clásico de México, protagonizado por las Águilas del América y las Chivas Rayadas del Guadalajara, mismo que ya tiene un favorito.

Equipo de Chivas | IMAGO7

¿Quién llega como favorito?

A un día de que ruede el balón en la cancha del Estadio Banorte las casas de apuestas ya tienen a su favorito para llevarse el partido, donde el Rebaño llega como favorito por un momio muy bajo, sin embargo, significativo.

Según Caliente, el equipo de Chivas cuenta con un momio +148, mientras que las Águilas pese a ser locales tienen uno de +166. Sin embargo, como ocurre casi en todos los duelos como estos, el empate es el que más números da, pues entrega un total de +255.

Chivas es el primer lugar tras concluida la Fecha 8 | IMAGO7

En cuanto a apuestas especiales el América/Empate da un total de -188; América/Chivas -400 y el Chivas/Empate -223, por lo que se pronostica un duelo con un ganador más que algún tipo de igualdad.

Por otro lado, Caliente espera un partido con goles, pues la apuesta de ‘Ambos anotan’ entrega un total de -163, mientras que la negativa da +115, dejando en claro que la realidad de ambos equipos aspira a que sea un juego emocionante y con actividad en ambas porterías.

América vs Chivas, Apertura 2023 | IMAGO7

América en busca de recuperar el liderato

Una vez más, Azulcremas y Rojiblancos se juegan más que el orgullo en el Coloso de Santa Úrsula, pues la punta de la tabla general también juega un factor importante de cara a la mitad de la temporada, esto gracias a que Chivas llega como el actual líder, esto tras vencer a Pumas. Por su parte, las Águilas pasaron de la cima al tercer lugar, ósea que una victoria daría pie a recuperar el primer lugar.

Las Águilas del América van a recibir al Rebaño en la cancha del Estadio Banorte, duelo que está programado para comenzar a las 21:00 (hora del centro de México), mismo que será transmitido por las pantallas de TUDN, VIX y VIX +.