Los fanáticos rojiblancos preparan la fiesta momentos antes del encuentro

La pasión por el Clásico Nacional comienza a hacerse presente fuera de la cancha. En la previa al enfrentamiento entre Chivas y América, la afición rojiblanca que radica en la Ciudad de México ya prepara una noche de apoyo para el Rebaño, con un tradicional banderazo previo al encuentro.

Jugadores de Chivas festejan con su gente el reciente triunfo en el Clásico Nacional l IMAGO7 | IMAGO 7

A través de un cartel difundido en redes sociales, el grupo de aficionados La Insurgencia lanzó la convocatoria para participar en un “Banderazo de Aliento, Clásico 255”, con el que buscan reunir a seguidores del Guadalajara en la capital del país para acompañar al equipo durante su concentración.

De acuerdo con la convocatoria, la cita será este viernes 18 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Hotel Galería Plaza San Jerónimo, lugar señalado como sede del encuentro entre los aficionados rojiblancos.

El llamado está acompañado por una frase que refleja el sentimiento de los seguidores del Guadalajara previo al duelo ante las Águilas: “¡Nuestro Clásico, nuestras reglas!”. Con ello, la afición busca hacer sentir su presencia y demostrar que, pese a jugar fuera de Guadalajara, Chivas también cuenta con un importante respaldo en la Ciudad de México.

Una tradición que se mantiene

Los banderazos, serenatas y concentraciones en los hoteles de los equipos se han convertido, con el paso de los años, en una de las formas más características que tiene la afición de Chivas para acompañar al plantel antes de partidos importantes, particularmente cuando el Rebaño visita la capital del país.

Este tipo de encuentros también suelen presentarse previo a los compromisos frente a Pumas y Cruz Azul, sin embargo, cuando se trata del América, la expectativa entre los aficionados suele crecer debido a la histórica rivalidad entre ambos clubes.

Afición de Chivas en el Estadio Jalisco | MEXSPORT

La dinámica consiste en reunir a los seguidores rojiblancos para alentar al equipo con cánticos, banderas, mantas y bengalas, creando un ambiente festivo en las inmediaciones del hotel de concentración.

Uno de los momentos más esperados ocurre cuando los futbolistas salen del hotel para acudir al ‘banderazo’, los jugadores suelen acercarse a la afición para agradecer el apoyo, mientras algunos seguidores les entregan banderas o trapos para que los futbolistas los sostengan y los muestren durante su salida.

Chivas vs América, Clásico Nacional, del Clausura 2026 | IMAGO7

También es común que algunos integrantes del plantel se detengan unos minutos para firmar autógrafos o saludar a los aficionados, convirtiendo la concentración en un punto de encuentro entre el equipo y los Chivahermanos.