Los canteranos de Chivas tratarán de mantener la racha goleadora, ahora con el primer equipo

Hugo Camberos y Santiago Sandoval vivirán uno de los momentos más importantes de sus jóvenes carreras cuando disputen su primer Clásico Nacional en la cancha del Estadio Azteca.

Los dos futbolistas surgidos de las fuerzas básicas de Chivas cumplirán el sueño de enfrentar juntos el duelo más importante de la temporada, aunque para ambos el conjunto azulcrema no es un rival desconocido. Desde sus etapas en las categorías inferiores del Guadalajara, los dos juveniles ya han demostrado que saben hacerle daño a las Águilas.

Santiago Sandoval contra América en la categoría Sub-19 | IMAGO 7

El caso de Hugo Camberos es el más destacado, pues el atacante rojiblanco suma cuatro goles ante América en fuerzas básicas, repartidos entre las categorías Sub-18, Sub-16 y Sub-14.

Con Chivas Sub-18, Camberos consiguió un gol en el triunfo del Guadalajara por 4-1 sobre las Águilas. Posteriormente, en los Cuartos de Final del Apertura 2022, volvió a marcar frente al América en la categoría Sub-18, en un partido que terminó 1-1. El propio Guadalajara registra aquel tanto de Camberos en la serie de Cuartos de Final.

Hugo Camberos en celebración contra América en la categoría Sub-18 de la Liga MX | MEXSPORT

Ese mismo Apertura 2022, pero en la categoría Sub-16, el delantero volvió a aparecer en el marcador ante América durante los Cuartos de Final, en un encuentro que terminó con victoria azulcrema por 4-3. Su historial contra las Águilas comenzó incluso antes, ya que también consiguió un gol con la categoría Sub-14 en el triunfo de Chivas por 3-2.

De esta manera, Hugo Camberos sabe lo que es marcarle al América tras registrar cuatro goles previos en categorías juveniles, una estadística que refleja el historial que ha construido frente al conjunto azulcrema desde su formación.

Por su parte, Santiago Sandoval también sabe lo que significa marcarle al América. El atacante rojiblanco consiguió abrir el marcador en el empate 1-1 entre Guadalajara y las Águilas correspondiente a la Jornada 11 con la Sub-19 en la temporada pasada.

Ese tanto se suma a la experiencia que Sandoval ha adquirido desde su paso por las fuerzas básicas del Rebaño. El atacante comenzó su camino en la Cantera Rojiblanca con la categoría Sub-14 y fue escalando hasta llegar al primer equipo.

Así, Sandoval suma un gol ante América, mientras que Camberos llega con cuatro anotaciones frente a las Águilas desde las categorías juveniles. Ahora, ambos tendrán la oportunidad de trasladar esos antecedentes al máximo escenario.