El histórico ex capitán rojiblanco consideró que el equipo dirigido por Gabriel Milito llega con argumentos para ser considerado favorito

Previo al Clásico Nacional entre Chivas y América, Ramón Morales habló sobre el momento que atraviesa el Guadalajara. El histórico ex capitán rojiblanco consideró que el equipo dirigido por Gabriel Milito llega con argumentos para ser considerado favorito.

En entrevista para RÉCORD, Morales destacó la solidez que ha mostrado Chivas y explicó que la confianza con la que un equipo llega a un partido de esta magnitud puede marcar diferencias, aunque dejó claro que un Clásico Nacional suele ser impredecible.

“Guadalajara llega bien. Yo creo que por esa razón pudiéramos tomarlo como favorito, no hay ningún problema en decirlo, es una realidad. Pero creo que también ustedes tienen esa misma experiencia de que 90 minutos en un Clásico pueden ser muy diferentes. Cuando un equipo está con confianza, llegas al partido, puedes recibir inclusive un gol, y esa confianza hace que no te desanimes. Cuando un equipo llega en una situación diferente y en 90 minutos, o en el partido, recibes un gol, a lo mejor tu reacción es diferente por esa desconfianza del pasado. Esa es la única diferencia que yo veo o que he tenido en mi experiencia a lo largo de muchos Clásicos. Y aparte entran otros factores: el amor, orgullo, concentración, inteligencia, no dejarte vencer, etcétera. Ya en cancha son 90 minutos y, antes del partido, yo veo a Guadalajara muy sólido”, reconoció.

Bryan 'Cotorro' González, jugador de Chivas, en festejo de gol ante Pumas, en el Apertura 2026 | IMAGO7

Pide que defiendan la camiseta de Chivas con orgullo

Morales también habló sobre lo que espera de los jugadores rojiblancos en un encuentro donde el apoyo de la afición será fundamental. El ex capitán pidió que el plantel mantenga el compromiso y la identidad que ha mostrado durante los últimos partidos.

“Amor, orgullo, todo. Digo, siempre cuando juegas, cuando tienes tu idea muy clara y la estás plasmando muy seguido, ese es un plus, es una realidad. Pero después, pues bueno, la afición del Guadalajara ahí en el Estadio Azteca y todos, en sus casas, vamos a querer que pongan ese amor, ese compromiso, ese orgullo, que defiendan la playera a muerte. Y sí, veo que así lo han hecho y, si es mejor con buen fútbol, mejor”, reveló.

Ramón Morales en un partido entre América y Chivas | MEXSPORT

El Estadio Azteca también puede ser una motivación

Aunque el escenario será especial por tratarse del Clásico Nacional, Morales consideró que jugar en el Estadio Azteca no tiene por qué representar una presión adicional para el Guadalajara. Por el contrario, señaló que tanto el inmueble como la camiseta rojiblanca pueden convertirse en una fuente de motivación.

“Yo creo que una motivación es que acaba de ser por tercera vez mundialista, este, ante el Banorte ahora. Yo creo que eso es padre y, digo, lo digo con mucho respeto y en broma, es una forma más pequeña, me tocó todavía más grande. Pero no, yo creo que el estadio y la playera de Chivas motivan, no creo (que les vaya a pesar) son seres humanos, el equipo va bien y con esa confianza creo que todos lo harán así”, agregó.

Jugadores de Chivas y América en el Estadio Azteca en el Clásico Nacional de 2024 en Concacaf | IMAGO 7

Las ilusiones crecen alrededor de Chivas

El buen momento del Guadalajara también ha provocado que aumenten las expectativas entre sus aficionados. Para Morales, uno de los puntos positivos es que el equipo ha mantenido la calma y no se ha dejado llevar por el entusiasmo previo al Clásico.

A mí me gusta cómo está haciendo el equipo, me gusta lo que veo, me gusta la emoción que tiene la afición del Guadalajara también. Soy aficionado yo, me tocó estar en la cancha, entonces soy un poco más tranquilo en esa parte. Pero va bien. Yo estoy contento, estoy agradecido desde el punto de vista emocional. Ayer, viendo el partido, la forma en que lo juegan, todo. Simplemente te genera que estés contento, eso es lo bonito del Guadalajara. Y hoy crecen las ilusiones, yo creo que para todos, pero me ha gustado. Repito, a mí lo que me ha gustado es que yo no veo tantas declaraciones diciendo: ‘Vamos a ganar’, o eso lo dicen ustedes, como les digo, pónganselo, que el saco se lo ponga. Ya saben cómo soy. Sí. Eso lo dicen otras gentes. De repente el aficionado también se emociona, pero yo creo que el equipo ha mostrado mucha tranquilidad, mucha sapiencia, mucha ecuanimidad, congruencia”, añadió.

Ramón Morales en un partido de leyendas de América y Chivas | MEXSPORT

Gabriel Milito comienza a darle una identidad al equipo

Finalmente, Ramón Morales destacó el trabajo realizado por Gabriel Milito desde su llegada al banquillo rojiblanco. El ex capitán consideró que el Guadalajara poco a poco ha encontrado una identidad futbolística que también ha sido bien recibida por sus aficionados.

“Ya está haciendo bien las cosas. Yo creo que no tenemos por qué cuestionar mucho, ya hemos visto algo muy bueno, y qué padre por él (Gabriel Milito), primero, su cuerpo técnico, por supuesto, y todo el equipo. Yo creo que al inicio, cuando llegó, ya hace rato, era un poco desconocido, a ver, creo que poco a poco el equipo ha ido mostrando eso. Yo creo que ya tienen una identidad, o sea, pues Guadalajara le ha gustado a la gente, ellos mismos se divierten, y eso hace que la gente la adopte como tal, y están convencidos de eso”, concluyó.