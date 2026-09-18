El exjugador consideró que el Rebaño llega con condiciones favorables para ganar ante América

De cara al Clásico Nacional, Joel Sánchez habló sobre el reto que tendrá Chivas al visitar el Estadio Azteca y descartó que el histórico inmueble pueda representar una presión para los jugadores del Guadalajara.

El exdefensor rojiblanco consideró que, pese a la grandeza del escenario, la importante presencia de aficionados de Chivas podría hacer que el conjunto tapatío se sienta respaldado durante el partido, incluso como si disputara el encuentro en condición de local.

Jugadores de Chivas y América en el Estadio Azteca en el Clásico Nacional de 2024 en Concacaf | IMAGO 7

En entrevista para RÉCORD, el exjugador también destacó el buen momento que vive el equipo dirigido por Gabriel Milito, al que señaló por su capacidad goleadora y por mantener una misma idea de juego independientemente de los futbolistas que estén en el terreno de juego.

“¿Qué te va a pesar si juegas todos los partidos así? El Azteca es un escenario majestuoso, imponente, pero que te juega a favor, o sea, por lo menos habrá un 55 por ciento de aficionados de Chivas. Llegan, me parece, en un excelente momento, con la cuota de goles repartida en todas las líneas, y juegue quien juegue, tienen la misma idea del equipo y propuesta. Un equipo incomodísimo cuando tiene la pelota y más incómodo cuando no la tiene, porque está desesperado por recuperar en campo rival. Así que me parece que está buena hasta ahora la gestión”, reveló.

El futbol de Chivas atrapa

Además del momento que atraviesa el Guadalajara, Joel Sánchez destacó la propuesta futbolística que ha presentado el equipo. Para el exjugador, el funcionamiento de Chivas ha sido capaz de llamar la atención incluso de personas que no necesariamente son aficionadas al club.

“Yo creo que Chivas está jugando con un fútbol que atrapa, aunque no le vayas a Chivas. O sea, es difícil no reconocerlo. Hablo, obviamente, de su público, del aficionado Chiva. Me parece que están más ilusionados que nunca. Estamos, me incluyo también, me parece que hasta el periodismo tiene buenos comentarios, cosa rara, pero eso se lo han ganado los actores principales. Hablo de los jugadores, comandados, con gran porcentaje de crédito, por el técnico y sus colaboradores. Hablo también de la dirección deportiva, que no aparece mucho, cosa que está hablando bien de su trabajo. Y el dueño, por supuesto, Amaury, tiene un crédito importante para que el equipo esté funcionando así”, consideró.

El Guadalajara muestra mayor estabilidad

Sánchez también hizo énfasis en la evolución que ha tenido Chivas en comparación con torneos anteriores. Desde su perspectiva, el plantel cuenta ahora con jugadores de mayor experiencia, además de elementos que recientemente tuvieron participación en una Copa del Mundo.

Gabriel Milito, entrenador de Chivas | IMAGO7

“En torneos anteriores se llegó a tener un poquito de duda, pero ahora el equipo ya tiene mucho más estabilidad. Tiene unos pilares importantes que acaban de ser mundialistas. Hace torneos no era lo mismo. Ahorita me parece que también la exigencia y las responsabilidades crecen, y yo así los veo”, agregó.

El crecimiento de Chivas también beneficia a la Selección Mexicana

Finalmente, el ‘Tiburón’ resaltó el equilibrio que ha encontrado el Guadalajara en sus diferentes líneas y la propuesta que ha mostrado sobre el terreno de juego.

Joel Sánchez en un partido de leyendas entre América y Chivas | MEXSPORT

Sánchez consideró que el crecimiento de los futbolistas rojiblancos también puede representar un beneficio para la Selección Mexicana, especialmente por la cantidad de jóvenes que buscan consolidarse en el máximo nivel.

“El equipo juega muy bien en todas sus líneas, equilibrado, un equipo propositivo que da gusto verlo jugar. Aunque tal vez vaya a Chivas, me parece que tiene buen proyecto, que nos viene bien a todos, no solo a Chivas, sino también a la selección”, concluyó.