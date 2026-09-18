El delantero de las Águilas destacó el nivel de sus compañeros

El Clásico Nacional está cada vez más cerca y ambos equipos se alistan para llevarse la victoria. América y Chivas se volverán a ver las caras y, los dos llegan en buen momento pues se ubican en la zona alta de la clasificatoria de la Liga MX, sin embargo, para Brian Rodríguez, su equipo es favorito por los jugadores con los que cuentan.

Así llegan al Clásico

Más allá de la rivalidad entre Águilas y Rebaño, la actualidad de ambos equipo hará del Clásico un verdadero espectáculo en este Apertura 2026. Ambos equipos llegan ubicados dentro del top 3 de la clasificatoria, tras un buen arranque de torneo.

El cuadro rojiblanco llega ligeramente mejo dado a que está ubicado en el segundo puesto con 17 unidades, uno más que América, pero con un partido más. Aun así, su racha de seis partidos sin perder en Liga, los motiva a poder llevarse el resultado.

América por su parte, tuvo un buen arranque al torneo y a la era de Guillermo Almada pues sumaban 11 partidos sin perder en tiempo regular en todas las competencias y marchaban líderes de Liga Mx. Sin embargo, en sus últimos juegos perdieron en partido por el tercer lugar ante León de Leagues Cup y, en su último juego cayeron goleados ante Cruz Azul. Ante esto, las Águilas quieren dar vuelta a los malos resultados.

Chivas es el primer lugar tras concluida la Fecha 8 | Imago7

Brian Rodríguez ve favotiro a América

En una reciente entrevista, Brian Rodríguez habló sobre la actualidad de ambos equipos y, descartó que Chivas sea favorito en el partido de este sábado pese a su buena racha. Según reveló el delantero uruguayo, en un Clásico todo puede pasar y, con al tener 'el mejor plantel de la liga' espera que se puedan llevar el triunfo.

"Sin duda (son mejores hombre por hombre), siempre con mi equipo, lo voy a defender a muerte como el mejor plantel de la liga... No hay favorito en los Clásicos... un equipo puede venir mejor que el otro y en el Clásico se juega el orgullo de cada equipo, creo yo que será el partido aparte, espero que sea medio loco como fue con Cruz Azul y que nosotros salgamos con la victoria evidentemente", comentó Brian Rodríguez para TUDN

Brian Rodríguez en celebración con América en el Apertura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

Hay que recordar que, además del buen momento de Chivas, el Rebaño también presume de sumar dos victorias al hilo ante las Águilas. Desde que Gabriel Milito tomó las riendas del equipo, América no ha podido sacar el triunfo en un Clásico, ahora buscarán seguir de la misma forma.

Pese a esta situación, Brian y América esperan que los nuevos refuerzos azulcremas (Miguel Borja, Carlos Álvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo y Óscar Perea) puedan ver minutos y ser importantes ante Chivas.