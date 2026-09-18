El nuevo fichaje de las Águilas podría debutar este fin de semana contra Chivas

Carlos Álvarez, el flamante fichaje de América para el Apertura 2026, podría debutar como jugador azulcrema este fin de semana. El escenario no podría ser más idóneo que el Clásico Nacional contra Chivas, en un duelo clave de la Jornada 9 de la Liga MX.

Previo a este compromiso tan importante para las Águilas, que la semana pasada cayeron contra Cruz Azul, el español habló en entrevista con TUDN y entre otros temas habló sobre su apodo 'Pelusa'. Señaló que es un sobrenombre que dejará a criterio de la afición americanista, pues en Levante se le conocía de otra forma.

Carlos Álvarez en el nido de Coapa | x:@ClubAmerica

"En el Levante me decían 'Magic Carlitos', pero el apodo de 'Pelusa' sí lo he escuchado más", comentó Álvarez. "Al final, creo que eso es algo que debe decidir la gente", cuyo traspaso ha generado altas expectativas, pues llega como el fichaje más destacado del club de Coapa en el mercado de transferencias de verano.

¿En honor a Maradona? Carlos Álvarez cuenta la historia de su apodo

En ese mismo orden de ideas, el jugador explicó las posibles razones detrás de la comparación con la leyenda argentina, Diego Armando Maradona, aunque lo hizo con gran humildad. "Creo que me decían 'Pelusa' porque juego con la camiseta por dentro y por el pelo largo".

Carlos Álvarez, en juego con el equipo del Levante, de LaLiga | AFP

"Salvando las distancias, porque para mí Maradona y Messi son los más grandes de la historia, quizás en algún movimiento o en la forma de jugar puedo tener un aire", reflexionó y puntualizó que, si bien le dará libertad a la afición de nombrarlo como prefieran, sí pide que no usen un diminutivo.

"La verdad es que me da igual el apodo que consideren apropiado. Pienso que los apodos también hay que ganárselos en el campo. Lo que sea mejor, me lo dirán, siempre y cuando no me digan 'Carlitos'. Prefiero que me llamen Carlos", finalizó.

Carlos Álvarez, jugador del América | x:@ClubAmerica

¿Debutará Carlos Álvarez contra Chivas?