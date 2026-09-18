La presidenta del circuito rosa destacó las nominaciones internacionales de las Águilas y Scarlett Camberos

La proyección internacional del balompié azteca sigue sumando reflectores en el panorama global. Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga Femenil, se pronunció sobre el impacto que genera América al destacar en la esfera mundial, señalando el valor que representa para el circuito nacional contar con representantes en las ternas de los galardones de mayor jerarquía internacional.

Mariana Gutiérrez, directora de la Liga MX Femenil

La directiva subrayó que este reconocimiento a las Águilas y a la atacante Scarlett Camberos es fruto directo de la ambición institucional, el nivel competitivo dentro del torneo local y la determinación de medirse ante las potencias del futbol femenino.

"Decir que hoy el Club América y Scarlet (Camberos) tienen un reconocimiento al ser nominados al Balón de Oro es importante por el cómo llegan ahí; una, la visión del dueño del club, la visión de la jugadora de querer estar siempre dentro de las mejores, la competencia local. América tuvo que ganar distintas cosas, aún cuando no había ganado campeonatos, y tuvo que ganarle a las mejores, y poder ganarle a las mejores las puso en ese mapa y nos puso a nosotros en ese mapa", puntualizó Gutiérrez.

jugadoras del América celebrando anotación ante Tigres | MEXSPORT

Torneos internacionales como parámetro real de la Liga Femenil

Asimismo, la titular del organismo reconoció que la participación de las azulcremas en las próximas competencias internacionales permitirá medir con precisión el nivel futbolístico y la posición competitiva que ocupa la Liga Femenil frente a los grandes clubes del planeta.

"Entonces reconocer ese trabajo, hoy van a jugar la Copa de Campeones de FIFA que se jugará en enero en Miami y ya están calificadas al Mundial de Clubes y ahí sí será una antesala para saber, verdaderamente, dónde está parado el futbol mexicano femenino", enfatizó sobre la relevancia de dichos certámenes.

Nou Camp en la J2 de la Liga MX Femenil | Imago7

Finalmente, Mariana Gutiérrez hizo hincapié en el esfuerzo financiero que realizan las 18 instituciones que integran el circuito, aunque reconoció que el desarrollo de la infraestructura y el crecimiento de la liga es un proceso continuo que requiere tiempo y trabajo constante.