El brasileño reconoció la importancia del Clásico Nacional

A unas horas de que arranque el partido más importante del futbol mexicano, los jugadores de las Águilasdel América y de las Chivas Rayadas del Guadalajara han comenzado a calentar el Clásico Nacional, caso de ello lo ocurrido con Raphael Veiga, atacante del equipo de Coapa, mismo que no dudó en su equipo.

Jugadores del América durante una práctica | X: @ClubAmerica

¿Qué dijo Veiga?

A través de una serie de videos publicados por el América, uno de los jugadores que habló sobre la importancia del partido ante el Rebaño fue el brasileño, en este no dudó en apoyar a su equipo, confesando que si bien todos los juegos son importantes, el Clásico si tiene un trasfondo mayor.

Creo que todos los equipos tienen su importancia, pero este es un partido aparte, creo que la preparación por todo lo que tiene este partido es un poco diferente. Desde que llegué a América se habla mucho de ese Clásico, tenemos que jugador como una final, la afición apoya y es un partido muy lindo”, confesó el brasileño.

Raphael Veiga, Henry Martín y Brian Rodríguez, en festejo de gol | MEXSPORT

Así mismo, el propio futbolista advirtió a Chivas, pues confesó que quiere salir a jugar y a hacer historia ante el Rebaño, esto para cumplirle a la afición y a toda la atmósfera que representa jugar el Clásico de México.

Todo lo que pasa afuera del estadio, la afición, toda la atmósfera que hacen del partido es diferente, distinta, nosotros también, quiero hacer historia quiero ganar y encararlo como una final”, añadió Veiga.

Brian Rodríguez en celebración con América ante Chivas | IMAGO 7

Veiga, el referente del América

Contrario a lo que ocurrió en el torneo pasado, la afición azulcrema por fin conectó con Raphael Veiga. El brasileño se ha encargado de ‘echarse a la bolsa’ a los americanistas gracias a su actuaciones durante las primeras siete jornadas del Apertura 2026 de la Liga MX, aunado a lo hecho en la Leagues Cup.

Desde el comienzo del torneo, Guillermo Almada confió en el brasileño, decisión que al día de hoy le ha dado para ser uno de los referentes del equipo. Durante el campeonato local y la Leagues Cup en la segunda mitad del 2026 Veiga suma un total de dos goles y cinco asistencias.