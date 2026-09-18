Son cuatro torneos en los que el partido más importante de la Liga MX no se había jugado en el 'Coloso de Santa Úrsula'

El Clásico Nacional regresa al ahora llamado Estadio Banorte. Han pasado dos años desde la última vez que América y Chivas se enfrentaron en el Coloso de Santa Úrsula, debido al cierre del inmueble por las remodelaciones de cara a la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, este sábado el mítico estadio volverá a abrir sus puertas al partido que paraliza a todo el país.

Jugadores de Chivas y América en el Estadio Azteca en el Clásico Nacional de 2024 en Concacaf | IMAGO 7

¿Cuál es el último antecedente de un Clásico en el Azteca?

La última vez que las Águilas y el Rebaño Sagrado se midieron en el entonces llamado Estadio Azteca fue el 18 de mayo de 2024, en la Vuelta de las Semifinales del Clausura 2024. Aquella noche, los de Coapa se impusieron por la mínima con un solitario gol de Israel Reyes, resultado que les permitió avanzar a la Final y posteriormente conquistar el campeonato.

Después de coronarse en ese torneo en el Coloso de Santa Úrsula, el Club América tuvo que mudarse y disputar sus partidos como local en otros estadios, mientras comenzaban las obras de remodelación del inmueble rumbo al Mundial de 2026.

Armando 'Hormiga' González en el Clásico Nacional | IMAGO7 | IMAGO 7

Así marcha el historial entre ambos en el 'Coloso'

Antes del cierre de sus puertas, el Estadio Azteca albergó 82 Clásicos Nacionales entre América y Chivas. De ellos, 53 correspondieron a partidos de fase regular desde la inauguración del inmueble en 1966; 17 fueron de Liguilla, incluida la histórica ‘Final del Siglo’; 7 de Copa MX, 3 de Concachampions, uno de Copa Libertadores y uno más de Pre Libertadores.

El balance histórico también favorece a las Águilas cuando juegan ante el Rebaño en este escenario. De esos 82 enfrentamientos, América ganó 39, empataron 26 y Chivas se llevó la victoria en 17 ocasiones.

Brian Rodríguez en celebración con América ante Chivas | IMAGO 7