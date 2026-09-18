La competencia interna viene a sumar, hace que el jugador crezca y esto es lo que necesitamos, que el equipo en cada posición haya mínimo dos jugadores de calidad que pueda estar uno dentro y que si te relajas tantito, el otro está listo. En mi caso, estoy muy contento, tengo muy buena relación con Borja, hemos platicado mucho, es una gran persona y él también sabe a lo que viene, el que esté mejor va a estar dentro de la cancha”, concluyó.