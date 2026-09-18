Con el Clásico Nacional a la vuelta de la esquina, los protagonistas comienzan a preparar sus fichas para la gran noche. Por el lado de las Águilas del América, el capitán, Henry Martín confesó que ya habló con los nuevos jugadores, asegurándoles que será un duelo distinto.
¿Qué dijo Henry?
Durante la conferencia de prensa previa al duelo correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026, Henry aseguró que los extranjeros ya saben lo que se van a topar el próximo sábado, especialmente el español, Carlos Álvarez, al cual le prometió una atmósfera que 'paraliza al país'.
Es un chico noble, una gran persona y está ansioso por saber de las raíces mexicanas, ya ha probado algunas cosas que no sé si le hayan hecho bien, pero que aquí nos encargamos de eso, de incluirlo no solo en el terreno de juego, también que vayan conociendo la cultura. Los hemos hecho partícipes de ello y a él (Carlos Álvarez) le dije, ‘el clásico en México se paraliza todo, el estadio se va a llenar, esta es otra cosa”, confesó Henry.
Desigual manera ‘La Bomba’ habló sobre el momento en el que llegan ambos equipos, declarando que en partidos como esos el momento es lo de menos, pues la atmósfera y el juego se concentra meramente en los 90 minutos en que se enfrentan.
Sabemos que no importa el lugar que llegues, además tenemos un partido pendiente. En un clásico puedes llegar muy abajo o muy arriba y el resultado será dependiendo lo que uno haga dentro de la cancha”,añadió.
“Los refuerzo vienen a sumar”
Además de hablar sobre cómo los refuerzos comienzan a relacionarse con el América y las raíces mexicanas. el delantero mexicano también confesó que la llegada de competencia la plantilla de Guillermo Almada es buena, pues cada jugador necesita exigirse al tope.
La competencia interna viene a sumar, hace que el jugador crezca y esto es lo que necesitamos, que el equipo en cada posición haya mínimo dos jugadores de calidad que pueda estar uno dentro y que si te relajas tantito, el otro está listo. En mi caso, estoy muy contento, tengo muy buena relación con Borja, hemos platicado mucho, es una gran persona y él también sabe a lo que viene, el que esté mejor va a estar dentro de la cancha”, concluyó.