El flamante refuerzo español de las Águilas vivirá su primer Clásico Nacional.

A pocas horas de que se dispute una edición más del Clásico Nacional, el capitán y delantero de las Águilas del América, Henry Martín, habló en conferencia de prensa sobre la preparación del equipo de cara al duelo frente a Chivas en el Estadio Banorte, resaltando además la integración de los nuevos fichajes del plantel.

A pesar de la diferencia actual en la tabla general de posiciones, el referente azulcrema dejó en claro que la estadística previa queda de lado en este tipo de encuentros de alta rivalidad.

Sabemos que no importa el lugar en el que llegues, además tenemos un partido pendiente. En un clásico puedes llegar muy abajo o muy arriba y el resultado dependerá únicamente de lo que uno haga dentro de la cancha

Henry Martín en la Semifinal Leagues Cup 2026 ante Rayados l MEXSPORT

El capitán azulcrema detalló cómo la plantilla ha arropado a las recientes incorporaciones para transmitirles la exigencia y cultura de la institución:

Carlos Álvarez y el arraigo cultural: Martín compartió detalles sobre la recepción del jugador y su choque con el entorno local. "Es un chico noble, una gran persona y está ansioso por saber de las raíces mexicanas... a él le dije: 'El clásico en México lo paraliza todo, el estadio se va a llenar, esto es otra cosa'".

Carlos Álvarez, jugador del América | x:@ClubAmerica

Miguel Borja y la competencia interna: Respecto a la llegada del delantero colombiano, Henry enfatizó el valor de la disputa deportiva por la titularidad. "La competencia interna viene a sumar, hace que el jugador crezca... En mi caso estoy muy contento, tengo muy buena relación con Borja. El que esté mejor va a estar dentro de la cancha".