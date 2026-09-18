Pumas no prestará a ningún jugador a la Selección Mexicana; ¿quién podría levantar la mano en el futuro?

En la primera lista de Rafael Márquez, ningún elemento de Universidad Nacional fue llamado

Llegó la primera lista de convocados de Rafael Márquez en su era como entrenador de la Selección Mexicana, sin embargo, ningún jugador de Pumas fue llamado para esta Fecha FIFA.

Rafael Márquez en su presentación con Selección Mexicana | IMAGO7

César Huerta era uno de los jugadores a los que Rafa Márquez consideraba, pero sus molestias en la parte baja de la espalda lo han dejado fuera de los compromisos con Pumas y ahora también con el Tri.

¿Qué jugadores de Pumas pueden ser considerados por Rafa Márquez?

De la actual plantilla, Pumas tiene elementos que en el futuro pueden levantar la mano en el proceso de Rafa Márquez en la Selección Mexicana, por su potencial y buenas actuaciones en tiempos recientes.

Víctor Arteaga ha sorprendido en sus actuaciones con Pumas, que han sido suficientes para ser titular en el esquema de Esteban Solari. Su buen trabajo como pivote, en el que también suma en ataque llama la atención y de igual manera al considerar su edad de 22 años.

Víctor Arteaga l MEXSPORT

Por otro lado, Alan Medina ha mostrado una muy buena versión en su etapa con Universidad Nacional, especialmente en el torneo pasado en el que antes de su lesión era el máximo asistente. Aunque ahora no ha estado al 100 por ciento, su calidad convence a la afición y puede aportarle al Tri por las bandas.

En el futuro, cuando se recupere de su lesión, Sebastián Córdova tiene características que pueden servir a cualquier equipo. Con Pumas comenzaba a mostrar su influencia y en el Tri tiene oportunidades si vuelve a un buen nivel.

Sebastián Córdova, jugador de Pumas | MEXSPORT