VIDEO: Así fue el golazo de escorpión de Pumas ante Atlas

Azuaje con el gol del torneo ante Atlas | MEXSPORT

Azuaje apareció al minuto 23 para abrir el marcador con una espectacular definición

Cuando Atlas ejercía mayor presión sobre Pumas y parecía estar más cerca de abrir el marcador, los Universitarios sorprendieron con una jugada preparada que terminó en uno de los goles más espectaculares del partido.

¿Cómo fue el gol?

Al minuto 23, Pedro Vite cobró el tiro de esquina con un centro preciso y Azuaje apareció dentro del área para conectar el balón con un espectacular movimiento de medio escorpión.

La definición tomó por sorpresa a la defensa rojinegra y terminó en el fondo de las redes defendidas por Camilo Vargas para poner el 1-0 a favor de Pumas.

Azuaje celebra su gol ante Atlas | MEXSPORT

El conjunto universitario aprovechó así una de sus primeras oportunidades claras del encuentro para ponerse arriba en el marcador, justo cuando Atlas mantenía una presión constante sobre los dirigidos por el conjunto auriazul.

Atlas ha fallado dos de las buenas oportunidades que ha tenido enfrente del arco de Keylor Navas, algo que los visitantes aprovecharon para ir por arriba del marcador.

Ahora, Pumas deberá mantener la ventaja ante un Atlas que había mostrado iniciativa y buscaba constantemente recuperar el balón en campo rival. Los rojinegros siguen en busca de conseguir el empate en el marcador.