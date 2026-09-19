Los Rojinegros y los Universitarios chocarán en el Estadio Jalisco con apenas dos puntos de diferencia en la clasificación

Atlas recibirá a Pumas este sábado 19 de septiembre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Jalisco, en duelo correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026. El encuentro podrá seguirse a través de ViX Premium, Layvtime, el canal de YouTube de Layvtime, TUDN y Canal 5, en un partido donde ambos equipos buscarán mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

El conjunto rojinegro llega al encuentro con una ligera ventaja sobre los Universitarios en la clasificación. Después de ocho jornadas, Atlas suma 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y tres derrotas, por lo que un triunfo en casa le permitiría aumentar la distancia sobre los capitalinos.

Pumas, por su parte, llegará a Guadalajara con 11 unidades después de registrar tres triunfos, dos empates y tres derrotas. Los Universitarios están a solamente dos puntos de su rival, por lo que una victoria en el Estadio Jalisco les permitiría superar a los Rojinegros en la tabla general.

Rodrigo Schlegel con Atlas en Liga MX | IMAGO7

Atlas y Pumas llegan con números similares

La paridad entre ambos equipos también aparece en sus registros ofensivos y defensivos. Atlas ha marcado 12 goles durante el Apertura 2026, pero ha recibido 14, situación que lo mantiene con una diferencia de goles de -2 después de sus primeros ocho encuentros.

El conjunto universitario registra números similares, con 11 anotaciones a favor y 12 en contra para una diferencia de -1. La cercanía entre ambos en puntos y diferencia de goles aumenta la importancia del enfrentamiento correspondiente a la novena fecha.

Luciano Herrera, jugador de Pumas, enfrentando a Necaxa | MEXSPORT

Con el Apertura 2026 acercándose a la segunda mitad de su Fase Regular, tanto Atlas como Pumas buscarán sumar tres unidades que les permitan mejorar su posición. Para los locales significaría alejarse de un rival directo, mientras que los visitantes tienen la oportunidad de rebasarlos.

¿Cuándo y dónde ver Atlas vs Pumas?

Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026

Horario: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Jalisco, Guadalajara

Transmisión: ViX Premium, Layvtime, Layvtime YouTube, TUDN y Canal 5