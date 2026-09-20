El protocolo de la Liga MX impidió que la transmisión se viera bien al inicio del partido

La Jornada 8 de la Liga MX llega con un ‘sabor especial’. Durante las celebraciones del mes patrio en México, el balompié nacional no quiso quedarse atrás, es por eso que durante la previa de los partidos de la octava fecha se entona el Himno Nacional y se hace una pequeña celebración, aunque en la cancha del Estadio Jalisco parece haber sido más que eso.

Keylor Navas y Camilo Vargas en Liga MX | IMAGO7

¿Qué pasó en el Atlas vs Pumas?

Durante el protocolo de apertura de la Liga MX, el Estadio Jalisco y todos los asistentes del recinto se pusieron de pie para entonar el lábaro patrio, esto mientras se despliega una oleada de fuegos artificiales con los colores rojo y negro haciendo su aparición.

Sin embargo, contrario a lo que ocurre en otros recintos, la cancha de Zapopan se excedió con la cantidad de fuegos artificiales, situación que causó que el humo, tras el final de la ceremonia, se expandiera de manera abrupta, provocando que apenas se pudiera ver dentro del campo.

Previa Atlas vs Pumas | IMAGO7

La cosa no quedó solo para los jugadores, pues en la transmisión del partido tampoco era fácil apreciar lo que ocurría, ya que el humo tricolor hacía casi imposible distinguir el comienzo del partido entre Atlas y Pumas.

Finalmente, rondando los cinco minutos del comienzo, por fin se pudo ver una imagen clara del Estadio Jalisco, dejando una nueva anécdota y momento sublime del futbol mexicano, mismos que se han vuelto recurrentes en los últimos torneos.

Atlas vs Pumas, rivalidad a la alza

Luego de que los Rojinegros y los Pumas entregaron una emocionante Semifinal en el Apertura 2021, misma que estuvo llena de polémica y mucha acción, además de dejar al Atlas en la Gran Final y posteriormente como campeón, ambas aficiones comenzaron a acrecentar su rivalidad.

Luego de aquella Semifinal, cada partido que reúne a los dos clubes históricos del futbol mexicano, tanto en la tribuna como dentro del terreno de juego, termina dejando situaciones que, a lo largo de los años, han hecho que se vuelva uno de los duelos más llamativos del calendario del torneo.