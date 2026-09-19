Los Gallos reciben a La Fiera en la Jornada 9 del Apertura 2026

Para cerrar la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX, los Gallos Blancos de Querétaro recibirán a León en el Estadio de La Corregidora, buscando ambos mantenerse en lo más alto de la tabla, pues por el momento, ambos están en zona de clasificación a Liguilla.

De tres partidos dominicales, estos dos clubes tienen el horario final, pues podrá disfrutarse a las 8:10 PM (tiempo del centro de México) dentro de las señales de Fox, tanto la aplicación Fox One o por su canal de televisión por cable: Izzi (502), Totalplay (526).

Estadio La Corregidora | @TigresOficial

¿Cómo llegan ambos equipos?

Sin contar los duelos del sábado dentro de la Fecha 9, Querétaro llega como el sexto peldaño de la Tabla General, uno solo por encima de su rival en turno este fin de semana, pero no le saca ni un solo punto, los dos están empatados en 13.

Lo interesante es que los Gallos tienen esta suma de puntos incluso con un partido menos, pues no han podido jugar el de la Jornada 7 ante Rayados por el tema del parón por Leagues Cup, dicho sea de paso, se jugará hasta noviembre este compromiso.

En cuanto a su último par de partidos, los queretanos cuentan con un par de victorias; la primera de ellas en contra de Atlas como visitantes en el Estadio Jalisco, pero la que antecede a este duelo de Jornada 9, fue por la mínima ante los Xolos también como visitantes, por lo que este será su regreso a casa.

León por su parte viene de perder y ganar, pues en el duelo pendiente que tenían ante Pumas perdieron 3-1 en el Olímpico Universitario, pero después, ya en su inmueble, vencieron a Atlético San Luis por un marcador final de 2-0.

Díber Cambindo celebra el gol de León | MEXSPORT

¿Dónde ver el duelo que cierra la Jornada 9?