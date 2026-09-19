El duelo entre Águilas y Rebaño tiene tradición e impacto nacional, mientras que el enfrentamiento ante la Máquina registra más capítulos de eliminación directa en la Liga MX

Durante décadas, América y Chivas protagonizaron el llamado Clásico Nacional, un enfrentamiento marcado por la identidad y la convocatoria que ambos clubes generan en distintas partes del país; sin embargo, cuando la comparación se lleva exclusivamente al terreno de los partidos de eliminación directa, el panorama cambia frente al Clásico Joven.

En la liguilla de la Liga MX, América y Chivas se enfrentaron en 30 partidos, con 17 triunfos para las Águilas, seis empates y siete victorias del Guadalajara. Además, únicamente definieron un campeonato entre sí; la final de la temporada 1983-84.

La historia cambia cuando aparece Cruz Azul, ya que América y la Máquina acumulan 37 partidos de liguilla, siete más que los disputados entre azulcremas y rojiblancos. El balance también favorece al conjunto de Coapa, con 17 victorias, nueve empates y 11 triunfos cementeros.

José Paradela en celebración con Cruz Azul ante América | IMAGO 7

Cinco finales entre América y Cruz Azul

Una de las principales diferencias está precisamente en las series por el título. América y Cruz Azul disputaron cinco finales de Liga MX: 1971-72, 1988-89, Clausura 2013, Apertura 2018 y Clausura 2024.

En cambio, América y Chivas solamente se encontraron una vez en una final por el campeonato, por lo que esto coloca al Clásico Joven como el enfrentamiento que más veces llevó a sus protagonistas a disputar directamente un título de liga.

Cade Cowell celebra en el Estadio Azteca en el Clásico Nacional de 2024 en Concacaf | IMAGO 7

En Concacaf, la historia cambia

En torneos internacionales, el Clásico Nacional tiene más antecedentes en eliminatorias de Concacaf. América y Chivas protagonizaron tres series de eliminación directa, equivalentes a seis partidos.

Uno de los capítulos más recientes se produjo en los octavos de final de la Concachampions, donde América se impuso 4-1 ante Guadalajara. América y Cruz Azul, por su parte, solamente disputaron una eliminatoria directa de Concacaf, en los cuartos de final de la edición 2025. La serie terminó con empate 0-0 en la ida y triunfo de Cruz Azul 2-1 en la vuelta.