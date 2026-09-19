El Guadalajara encabeza la lista de clubes formadores con siete futbolistas dentro de la primera convocatoria de 30 jugadores de Rafa Márquez

La primera convocatoria de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana también permite observar de dónde surgieron los futbolistas que integran su proyecto, debido a que, de los 30 jugadores considerados para el primer microciclo, Chivas es la cantera con mayor representación, con siete elementos formados en sus fuerzas básicas.

Raúl 'Tala' Rangel, arquero de Chivas, en festejo de gol | IMAGO7

¿Quiénes son todos los actuales y exrojiblancos?

El Guadalajara aparece con Raúl Rangel, Mateo Chávez, Diego Campillo, Alan Cervantes, Armando González, Hugo Camberos y Santiago Sandoval. De esta manera, el Rebaño concentra la mayor cantidad de futbolistas surgidos de una misma cantera dentro de la lista presentada para el inicio del ciclo de Márquez.

Detrás aparecen Tijuana con tres elementos, mientras que Pumas, Cimarrones/Monterrey, Querétaro, Toluca y Atlas, tienen dos jugadores formados en sus respectivas estructuras. Por Xolos aparecen Luis Chávez y Gilberto Mora y Víctor Guzman; Pumas aporta a Erik Lira y Jesús Gallardo; Querétaro a Orbelín Pineda y Luis Romo; Toluca a Everardo López e Isaías Violante, mientras que Atlas tiene a Jeremy Márquez e Israel Reyes.

Mateo Chávez festeja lo que se convirtió en el Mejor Gol de Agosto | IG: @mateo.chaveez

En el caso de Cimarrones/Monterrey, la lista contempla a Johan Vásquez y César Montes como futbolistas identificados con esos procesos formativos.

Una convocatoria con 17 canteras

El resto de los jugadores se distribuye entre distintas instituciones. Pachuca aparece con Hirving Lozano; Celaya, con Roberto Alvarado; Cruz Azul, con Santiago Giménez; León, con Oscar García; Santos, con Jorge Sánchez, y Juárez, con Denzell García.

Además, cuatro jugadores realizaron su formación fuera de México: Germán Berterame en San Lorenzo, Álvaro Fidalgo en el Real Madrid, Alex Padilla en Seattle y Obed Vargas en Seattle Sounders. Así, la primera lista de Márquez muestra una amplia variedad de procesos formativos, aunque Chivas es el club que más jugadores aporta con siete representantes.