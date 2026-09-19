La cercanía del Mundial 2026 y el trabajo de Andrés Lillini con las categorías juveniles han provocado que padres de todo el mundo envíen videos a la FMF

"Soy mexicana y quiero que mi hijo juegue para la Selección". El buen trabajo en selecciones mexicanas de la mano de Andrés Lillini ha provocado que varios compatriotas envíen correos electrónicos con la ilusión de que el área de visorías observe a sus hijos para representar a México.

México celebra el gol contra Corea del Sur | AP

​La apertura que se ha brindado a seleccionados mexicoestadounidenses motivó a que numerosos padres de familia manden videos con el convencimiento de que sus hijos poseen el talento necesario. El Mundial y las oportunidades que Andrés Lillini, director de selecciones juveniles, ha otorgado a futbolistas en el exterior —aseguran fuentes conocedoras del tema— han generado una auténtica avalancha de propuestas que la estructura de selecciones nacionales debe evaluar.

Andrés Lillini durante la Copa Mundial Sub20 de 2025 | MEXSPORT

​¿Qué sucede con las solicitudes?

Una vez que los padres envían el correo, tres supervisores analizan videos sin editar de los dos últimos partidos completos del futbolista; a partir de ahí, arranca el primer filtro de elementos con perfil seleccionable. Posteriormente, la FMF les brinda un seguimiento puntual hasta determinar si su nivel amerita una convocatoria formal.

​Existe incluso la posibilidad de que futbolistas no nacidos en México, pero de padres mexicanos, sean becados. No obstante, el seguimiento se mantiene riguroso hasta consolidar su proceso en alguna concentración del Tri.

Selección de México Sub 20 | MEXSPORT

De acuerdo con fuentes bien informadas, existen visores en Estados Unidos ubicados en zonas estratégicas como California, Texas e Illinois (con base en Chicago), dedicados al monitoreo constante de prospectos que puedan integrarse al representativo nacional.

​En Europa, por el momento, continúa la búsqueda de scouts. Aun así, el programa marcha con notable éxito y padres mexicanos desde distintos rincones del mundo se las ingenian para hacer llegar material de sus hijos, convencidos de su capacidad para vestir la camiseta tricolor. Tras el análisis técnico, si el cuerpo de visores detecta condiciones reales, se contacta a la familia para coordinar una cita formal y definir si ambas partes están dispuestas a avanzar con el proceso.