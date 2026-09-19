El preparador físico se marcharía después de los amistosos ante Colombia y Perú

En las últimas horas se ha intensificado la llegada de Javier Aguirre como entrenador del Valencia; sin embargo, esto provocaría que la Selección Mexicana de Rafa Márquez se vea mermada por una sensible baja en el cuerpo técnico.

¿Qué sucede?

De acuerdo a Paco Arredondo el actual preparador físico del Tri, Pol Lorente, dejaría a la Selección para sumarse al equipo de trabajo del 'Vasco' y solamente estaría cumpliendo los compromisos ante Colombia y Perú para abandonar al seleccionado.

"SE IRÍA A VALENCIA. El preparador físico, Pol Lorente se sumaría al cuerpo técnico de Javier Aguirre en el @valenciacf", destaca el periodista desde su cuenta oficial en la red social de X.

Cuerpo técnico de la Selección Mexicana en la tercera etapa de Javier Aguirre | IMAGO7

"Cumpliría su compromiso con @miseleccionmx ante Colombia y Perú del 26 y 29 de septiembre y después se marcha. #FMF, ese es el acuerdo con Javier Aguirre", termina catapultando.

Pol Lorente y Javier Aguirre en el Tri | IMAGO7

Este sería un golpe duro para la Selección Mexicana y Rafa Márquez debido a durante la presentación del nuevo DT se contemplaba a Pol Lorente para continuar como responsable de la preparación física, dando continuidad a su trabajo dentro de la Selección Nacional.

Récord pudo saber a través de René Tovar, director editorial, que la decisión fue aceptada por Rafael Márquez, actual entrenador de la Selección Mexicana, y Lorente se estará marchando, esto a espera de la oficialización.

Pol Lorente y Vasco Aguirre en la Selección Mexicana | IMAGO7

Un vínculo importante

Cabe mencionar que Lorente ha trabajado con Javier Aguirre en los equipos en los cuales han estado como parte del cuerpo técnico: Leganés, Rayados de Monterrey, el mismo Mallorca y la reciente tercera etapa de Aguirre en el Tri.