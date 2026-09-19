En las últimas horas se ha intensificado la llegada de Javier Aguirre como entrenador del Valencia; sin embargo, esto provocaría que la Selección Mexicana de Rafa Márquez se vea mermada por una sensible baja en el cuerpo técnico.
¿Qué sucede?
De acuerdo a Paco Arredondo el actual preparador físico del Tri, Pol Lorente, dejaría a la Selección para sumarse al equipo de trabajo del 'Vasco' y solamente estaría cumpliendo los compromisos ante Colombia y Perú para abandonar al seleccionado.
"SE IRÍA A VALENCIA. El preparador físico, Pol Lorente se sumaría al cuerpo técnico de Javier Aguirre en el @valenciacf", destaca el periodista desde su cuenta oficial en la red social de X.
"Cumpliría su compromiso con @miseleccionmx ante Colombia y Perú del 26 y 29 de septiembre y después se marcha. #FMF, ese es el acuerdo con Javier Aguirre", termina catapultando.
Este sería un golpe duro para la Selección Mexicana y Rafa Márquez debido a durante la presentación del nuevo DT se contemplaba a Pol Lorente para continuar como responsable de la preparación física, dando continuidad a su trabajo dentro de la Selección Nacional.
Récord pudo saber a través de René Tovar, director editorial, que la decisión fue aceptada por Rafael Márquez, actual entrenador de la Selección Mexicana, y Lorente se estará marchando, esto a espera de la oficialización.
Un vínculo importante
Cabe mencionar que Lorente ha trabajado con Javier Aguirre en los equipos en los cuales han estado como parte del cuerpo técnico: Leganés, Rayados de Monterrey, el mismo Mallorca y la reciente tercera etapa de Aguirre en el Tri.
Su vínculo tiene registro desde 2019 cuando tomaron las riendas del Leganés; sin embargo, la relación con Aguirre viene de un tiempo más atrás todavía, cuando el 'Vasco' fue entrenador de la Selección de Egipto, Lorente también fue el preparador físico del equipo nacional.