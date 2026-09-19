La decisión fue comunicada oficialmente a través de las redes sociales del combinado nacional

Doriva Bueno dejó de ser director técnico de la Selección Mexicana Femenil Sub-20. La Dirección de Selecciones Nacionales Femeniles anunció este viernes 18 de septiembre que, de común acuerdo, se determinó finalizar la relación laboral con el entrenador brasileño.

La decisión fue comunicada oficialmente a través de las redes sociales del combinado nacional, semanas después de la participación de México en la Copa del Mundo Sub-20 celebrada en Polonia, donde el equipo quedó eliminado durante la Fase de Grupos.

"La Dirección de Selecciones Nacionales Femeniles informa que, de común acuerdo con el Director Técnico Doriva Bueno, se ha determinado finalizar la relación laboral que lo vinculaba con la categoría Femenil Sub-20", informó el organismo en su comunicado.

Doriva Bueno, en su etapa con la Selección Mexicana Femenil Sub-20, en 2025 | IMAGO7

¿Cómo le fue a México en el Mundial Femenil Sub-20?

La Selección Mexicana no consiguió avanzar de la primera ronda del Mundial pese a contar con futbolistas como Alice Soto y Monserrat Saldivar. El Tricolor terminó su participación con un empate ante Benín y derrotas frente a Polonia y Argentina.

La eliminación terminó por marcar el cierre de la etapa de Bueno al frente del equipo. "La Dirección de Selecciones Nacionales Femeniles agradece a Doriva Bueno, el trabajo, compromiso y dedicación durante el proceso, y le desea éxito en sus futuros proyectos", agregó el comunicado.

Doriva Bueno, en su etapa con la Selección Mexicana Femenil Sub-20, en 2025 | IMAGO7

Doriva Bueno estuvo un año y siete meses al frente del Tri

El entrenador brasileño había asumido la dirección técnica de la Selección Mexicana Femenil Sub-20 en febrero de 2025, por lo que permaneció aproximadamente un año y siete meses en el cargo antes de que ambas partes acordaran finalizar su relación.

Uno de los principales resultados durante su gestión llegó en el Campeonato Femenino Sub-20 de Concacaf de 2025. México alcanzó la Final del torneo y consiguió la medalla de plata después de caer 3-2 frente a Canadá en el partido por el título.

Por el momento, la Dirección de Selecciones Nacionales Femeniles no dio a conocer al sustituto de Doriva Bueno.