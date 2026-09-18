El narrador de TUDN aseguró que Monterrey fue una sede tan importante que debió tener un partido de Cuartos de Final

Tras más de un mes de que la Copa del Mundo 2026 llegó a su fin, el mundo del futbol sigue hablando de los grandes momentos que dejó el certamen, uno de ellos las imponentes sedes que hubo en los partidos, siendo el Estadio BBVA de Monterrey uno de los más emblemáticos, mismo que pudo tener más partidos, según Andrés Vaca.

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¿Qué dijo Andrés Vaca?

Durante una plática, el conocido narrador de TUDN habló sobre algunas experiencias del Mundial, una de ellas fue la de Monterrey como sede. Vaca aseguró que fue una de las mejores ciudades del torneo, robándose el corazón de miles de personas en el mundo.

“Yo le hubiera dado a Monterey mínimo hasta Cuartos de Final, yo lo hablé con un alguien que trabaja aquí en el Club de Futbol Monterrey, platicamos y le dije que genuinamente creía que el Marruecos vs Países Bajos está en el Top 3 de mejores partidos de toda la Copa del Mundo. Hakimi habló maravillas del estadio y de la ciudad”, confesó Vaca.

Países Bajos vs Marruecos | CARLOS PONCE DE LEÓN

Además de elogiar a la ciudad y al Gigante de Acero, Vaca reveló que la FIFA pudo haberse arrepentido de no haber dado un juego más a la Ciudad de Monterrey, pues cumplió y con creces como sede de un Mundial.

Sinceramente yo creo que la ciudad de Monterrey fue una de las mejores sedes. El estadio, bueno la famosa foto donde se ven las cabeceras y de fondo el Cerro de la Silla fue quizá de las imagen más virales en estadio de copas del mundo, yo la pongo junto con la imagen de los sombreros cayendo en la inauguración en el Estadio Azteca. Para mí en este estadio (BBVA) se debió jugar hasta Cuartos de Final, estoy seguro que la FIFA se arrepintió de darle pocos partidos a Monterrey y México”, añadió.

Estadio Monterrey | MEXSPORT

México, el favorito de los fanáticos

Si bien es una realidad que la mayoría de los estadios sede en Estados Unidos tienen una infraestructura de primer nivel, la verdad es que las millones de personas que asistieron a la Copa del Mundo 2026 quedaron ‘enamorados’ de México. El país tricolor fue elegido como la mejor sede gracias a su hospitalidad, diversión y colorido ambiente.

En total el Mundial tuvo 104 partidos divididos en Fase de Grupos y de Eliminación Directa; Estados Unidos fue el que mayor presencia tuvo con un total de 78, divididos en 11 ciudades; México tuvo un total de 13, los cuales se repartieron en tres ciudades, y finalmente Canadá también con 13 en dos ciudades.