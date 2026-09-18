Antonio Vergara optó por defender los colores e Italia

La Selección Mexicana continúa siguiendo de cerca a los futbolistas que cuentan con posibilidades de representar al Tricolor, especialmente aquellos jóvenes que, por sus vínculos familiares o su lugar de nacimiento, podrían ser elegibles para el combinado nacional. Sin embargo, no todos terminan optando por defender los colores de México.

Uno de los casos que recientemente generó interés fue el de Antonio Vergara, joven mediocampista que milita en el Napoli y que llegó a ser relacionado con una posible convocatoria al equipo mexicano. No obstante, el panorama cambió rápidamente luego de que su representante aclarara cuál sería el camino internacional del futbolista.

Antonio Vergara con Napoli | IG:@antonio_vergara03

Antonio Vergara ya fue llamado por Italia

La Selección de Italia incluyó por primera vez a Antonio Vergara en una convocatoria de la selección absoluta. El mediocampista del Napoli aparece entre las novedades de la lista presentada por Roberto Mancini para los próximos compromisos internacionales de la Azzurra.

Antonio Vergara con la afición del Napoli | IG:@antonio_vergara03

Vergara, de 23 años, nació el 16 de enero de 2003 en Frattaminore, Italia, y desarrolló prácticamente toda su formación futbolística en territorio italiano. Después de pasar por el futbol de ascenso, consiguió debutar con el primer equipo del Napoli en la Serie A durante agosto de 2025 y posteriormente también tuvo participación en la Champions League.

El crecimiento del jugador con el conjunto napolitano provocó que su nombre apareciera en el radar de México, principalmente después de que surgieran versiones sobre una posible ascendencia mexicana. Sin embargo, esa posibilidad nunca llegó a confirmarse públicamente por parte del futbolista, el Napoli o la Federación Mexicana de Futbol.

Antonio Vergara, jugador del Napoli | IG:@antonio_vergara03

¿Por qué Antonio Vergara no jugará con México?

Las versiones sobre un posible acercamiento con el Tricolor fueron descartadas por su propio representante, Mario Giuffredi. De acuerdo con declaraciones difundidas por Fabrizio Romano, el agente calificó como "completamente falsa" la información que vinculaba al futbolista con México y señaló que Vergara representaría a Italia.

Los rumores habían tomado fuerza después de un comentario realizado durante una transmisión deportiva, en la que se mencionó al jugador como mexicano y posteriormente se habló de sus supuestas raíces en nuestro país. Sin embargo, no existió una confirmación pública que estableciera que Vergara contara con la posibilidad de representar al Tricolor.

Selección de Italia | x:@Azzurri_En

Ahora, la situación tomó un nuevo rumbo con su primera convocatoria a la selección mayor italiana. El futbolista del Napoli forma parte de los nueve jugadores que recibieron su primer llamado a la Azzurra y tendrá la oportunidad de comenzar a escribir su historia con el combinado absoluto.