¡Presencia Rojiblanca! 10 jugadores de la lista de Rafa Márquez han tenido paso por Chivas

El Rebaño continúa como una base importante para el Tri

Hay una frase que dice: “si Chivas está bien, el futbol mexicano también lo está”, y en los últimos años, el Rebaño ha tenido un proyecto más estable, que ha influido en la Selección para aportar talentos y jugadores que aportan en cuanto a calidad y cantidad a la plantilla.

¿Qué jugadores de la Selección Mexicana han jugado en Chivas?

Para la primera lista de Rafael Márquez como técnico de la Selección Mexicana, 10 elementos tienen conexión directa con Chivas, incluidos los seis que actualmente están con el equipo Rojiblanco.

Chivas suma 17 puntos en el torneo, uno más que las Águilas/Especial

Además de Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Diego Campillo, Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Luis Romo, otros cuatro jugadores convocados por el Káiser han vestido los colores de Chivas en algún momento de su carrera.

Alan Cervantes, del América, es canterano del Rebaño, pero en 2020 salió a Santos Laguna y finalmente llegó a las Águilas, donde se ha mantenido desde 2024. En Chivas, el mediocampista no logró consolidarse, pero con ellos pudo hacer su debut.

Mateo Chávez festeja con AZ Alkmaar | IG: @mateo.chaveez

Mateo Chávez, del AZ Alkmaar, también es canterano Rojiblanco. El lateral es uno de los últimos talentos que Chivas ha logrado mandar a Europa, un motivo de orgullo para la institución y su trabajo en categorías inferiores.

Orbelín Pineda, actualmente en Rayados fue campeón de liga con Chivas en 2017, también estuvo en el título de CONCACAF Champions Cup en 2018 e incluso disputó el Mundial de Clubes. El mediocampista partió a Cruz Azul y posteriormente comenzó su aventura en Europa.

La Hormiga González

Por último, Armando González es otro de los canteranos Rojiblancos. El delantero destacó en Chivas, donde fue Campeón de Goleo y además conseguir su convocatoria al Mundial 2026. ‘Hormiga’ cumplió su sueño de irse a Europa con Olympiakos recientemente, en donde ya empezó a sumar a su cuenta goleadora.

'Hormiga' González celebra su gol con Olympiacos | X: @olympiacosfc