La nueva convocatoria del Tri dejó dos nombres rojiblancos entre sus principales novedades: Santiago Sandoval y Hugo Camberos

La nueva convocatoria de la Selección Mexicana dejó dos nombres rojiblancos entre sus principales novedades: Santiago Sandoval y Hugo Camberos. Ambos futbolistas, surgidos de las fuerzas básicas de Chivas, recibieron su primer llamado al Tricolor Mayor con apenas 19 años.

Bajo las órdenes de Rafael Márquez, el combinado nacional inició una nueva etapa con una clara presencia de jóvenes talentos. El entrenador presentó una lista de 30 jugadores para los próximos compromisos amistosos frente a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, entre los que aparecen los dos canteranos del Guadalajara.

Santiago Sandoval, en festejo de gol con Chivas, en el Apertura 2026 | IMAGO7

Con 19 años, Sandoval y Camberos se incorporan a una lista histórica de futbolistas formados en Chivas que tuvieron la oportunidad de representar a México desde una edad temprana. Entre ellos aparecen nombres como Omar Esparza, campeón mundial Sub-17 en 2005, y Salvador Reyes, el gran referente en la historia del Guadalajara.

Estos son algunos de los rojiblancos que recibieron su primer llamado a la Selección Mexicana Mayor siendo muy jóvenes:

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana | IMAGO7

Santiago Sandoval - 19 años y 1 mes

Santiago Sandoval nació el 7 de agosto de 2007 y fue convocado por primera vez al Tricolor Mayor con 19 años, 1 mes y 11 días.El mediocampista ofensivo es producto de las categorías inferiores de Chivas y se ha consolidado como una de las jóvenes promesas de la institución. Su llamado a la Selección llega después de destacar con el Guadalajara y de formar parte de distintos procesos de las selecciones juveniles de México.

Omar Esparza - 19 años y 3 meses

Omar Esparza nació el 21 de mayo de 1988 y tuvo su primera convocatoria con la Selección Mexicana Mayor el 22 de agosto de 2007, cuando Hugo Sánchez estaba al frente del equipo nacional. Su debut en una convocatoria del Tricolor se produjo para el amistoso contra Colombia, disputado en Commerce City, Colorado. En ese momento, el canterano de Chivas tenía 19 años, 3 meses y 1 día.

Omar Esparza, en su la Final del Mundo Sub-17 de Perú, tras derrotar a Brasil | MEXSPORT

Salvador Reyes - 19 años y 5 meses

Uno de los nombres más importantes en esta lista es el de Salvador Reyes, histórico delantero del Guadalajara y uno de los grandes ídolos en la historia del club. Reyes recibió su primer llamado a la Selección Mexicana Mayor para el encuentro contra Costa Rica del 26 de febrero de 1956. Durante aquel partido, disputado entre México y Costa Rica, el atacante rojiblanco ingresó en el segundo tiempo y participó en el empate 1-1.

Chava Reyes tenía entonces 19 años, 5 meses y 6 días, edad con la que se convirtió en uno de los futbolistas más jóvenes de Chivas en recibir una oportunidad con la Selección Mayor.

Hugo Camberos - 19 años y 7 meses