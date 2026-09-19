Jeremy Márquez da el salto al Tricolor: De la cantera del Atlas al llamado de Rafael Márquez con Cruz Azul

El mediocampista cementero recibe su primera convocatoria a la Selección Mexicana tras consolidarse como titular e indispensable en el esquema de La Máquina

Jeremy Márquez vive uno de los momentos más importantes de su carrera. El futbolista de Cruz Azul recibió su primer llamado a la Selección Mexicana, después de convertirse en una de las piezas destacadas de La Máquina.

Jeremy Márquez tras anotar gol con cruz Azul | MEXSPORT

El mediocampista surgió de las fuerzas básicas del Atlas, club al que llegó desde los 13 años en 2013. Durante más de una década, el jugador se formó en la institución rojinegra hasta conseguir dar el salto al primer equipo en la Copa MX en 2018 y comenzar a construir su camino dentro de la Liga MX.

Fue en 2025 cuando su carrera tomó un nuevo rumbo con su llegada a Cruz Azul. El cambio de equipo representó también una nueva oportunidad para Márquez, quien poco a poco comenzó a ganarse un lugar dentro de la plantilla cementera y a tener mayor protagonismo sobre el terreno de juego.

Jeremy Márquez en festejo con Atlas | MEXSPORT

En el actual Apertura 2026, Jeremy ha respondido a esa confianza con números que respaldan su convocatoria. Ha disputado ocho partidos y en todos ellos ha sido titular, acumulando 641 minutos y tres goles, convirtiéndose en uno de los elementos que han llamado la atención en el mediocampo de La Máquina.

Aunque actualmente puede desempeñarse como lateral derecho con Cruz Azul, la posición en la que se formó y donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera es la de mediocampista. Esa versatilidad también le ha permitido ampliar sus posibilidades dentro del terreno de juego.

Su rendimiento con Cruz Azul terminó por abrirle la puerta de la Selección Mexicana. Jeremy Márquez aparece como una de las novedades de la primera convocatoria de Rafael Márquez, quien decidió darle una oportunidad al futbolista cementero para los próximos compromisos del Tricolor.

Jeremy Márquez, jugador de Cruz Azul | IMAGO7

Así, el camino que Jeremy Márquez comenzó en las fuerzas básicas del Atlas cuando apenas tenía 13 años llega a un nuevo capítulo.