Anwar Kameel Ben Rhouma Torres fue el héroe del primer clásico del día

Las acciones del América vs Chivas comenzaron. A unas horas de que el Estadio Banorte se llene de playeras amarillas y rojiblancas, las fuerzas básicas de cada equipo arrancaron desde temprano con las emociones de la histórica rivalidad, donde la categoría Sub-21 tuvo al primer héroe del día.

Anwar Kameel Ben Rhouma Torres con la Sub 21 de Chivas | IMAGO7

¿Qué pasó en el Clásico Sub-21?

Durante el arranque de la jornada sabatina en el nido de Coapa, el equipo de las Chivas se robó de visita la victoria del Clásico Nacional, todo gracias a los goles de Anwar Kameel Ben Rhouma Torres y Diego González.

Anwar Kameel, pese a representar al equipo ‘más mexicano’ no solo no nació en México, sino que además de eso cuenta con raíces de Túnez. El dorsal 199 del Rebaño marcó el primer tanto de la mañana, mismo que significó el empate, pues las Águilas estaban arriba desde el minuto 8 gracias a un gol de Alejandro Cárdenas.

Anwar Kameel Ben Rhouma Torres, jugador de Chivas | IMAGO7

El originario de Nevada, Estados Unidos no sólo dio pie a la remontada de Chivas, sino que fue uno de los pilares durante los 90 minutos, mismo que bastaron para darle la vuelta a los Coapa con un agónico gol de González a los 88'.

Tras la exhibición del juvenil en la rivalidad más importante del país, la polémica sobre el lema ‘puros mexicanos’ de Chivas volvió a encenderse, pues no es la primera vez que el cuadro de Zapopan suma un futbolista con raíces extranjeras a su club.

Anwar Kameel Ben Rhouma Torres, tras anotar con Chivas | IMAGO7

¿Quién es Anwar Kameel Ben Rhouma Torres?

El delantero de 21 años, cinco meses y dos días nació en Nevada, Estados Unidos, pero tiene ascendencia de Túnez y raíces mexicanas. Actualmente es uno de los pilares en el ataque de Luis Arce, pues en ocho partidos ya suma cinco anotaciones.

Anwar Kameel Ben Rhouma Torres no solo es pieza importante de las fuerzas básicas del Rebaño, sino que ya tuvo minutos en la Liga MX, pues aunque ahora pertenece a los rojiblancos su formación en las inferiores del extinto Mazatlán, mismo donde tuvo su debut durante el Apertura 2024.