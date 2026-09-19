El directivo argentino concluyó su etapa como presidente deportivo de los Bravos

Fin a una era en la frontera norte. Juárez anunció de manera oficial la salida de Andrés Fassi de la presidencia deportiva del club tras llegar a un mutuo acuerdo con la directiva. La salida del dirigente argentino se da en medio de un panorama sumamente complejo en lo deportivo, con la escuadra fronteriza sumida en el fondo de la clasificación general del certamen sin sumar unidades en ocho compromisos disputados.

Andrés Fassi en rueda de prensa | MEXSPORT

A través de un emotivo comunicado de despedida, Fassi expresó su gratitud hacia los propietarios de la franquicia, Alejandra de la Vega y Paul Foster, así como a la afición juarense. El directivo enfatizó el lazo afectivo de más de tres décadas que lo une con la ciudad fronteriza, marcando la conclusión de un ciclo de casi tres años de gestión en la institución.

Dentro del balance de su gestión deportiva, el proyecto encabezado por Fassi logró clasificar al conjunto de los Bravos únicamente a una Liguilla, priorizando la reestructuración institucional, el desarrollo de fuerzas básicas y el fortalecimiento de la captación de talento en la zona fronteriza y el mercado mexicoamericano.

Jugadores de FC Juárez en celebración | IMAGO 7

Proyectos en España y una nueva etapa profesional

Respecto a las razones de su marcha de la gestión cotidiana y de las decisiones deportivas, el dirigente argentino aclaró que sus múltiples responsabilidades profesionales en el futbol sudamericano, sumadas a su inminente desembarco en un proyecto en el balompié español, le impiden mantener la presencia constante que demanda la institución fronteriza.

Jugadores de FC Juárez en el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

"Hoy, la magnitud de mis responsabilidades y compromisos profesionales en Argentina, sumada a una nueva etapa que estoy próximo a iniciar con mi desembarco en un equipo de España, me impiden disponer del tiempo necesario para viajar a México y tener la presencia que FC Juárez merece", externó el directivo en su carta.