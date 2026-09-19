El conjunto felino volvió a tropezar en el Apertura 2026

Tigres volvió a tropezar en el Apertura 2026. En la Jornada 9, los felinos cayeron 0-2 ante Bravos de Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en un partido que se mantuvo sin goles durante la primera mitad, pero que terminó inclinándose del lado de los locales.

¿Cómo fue el partido?

Desde los primeros minutos, Juárez intentó generar peligro y al minuto 3 Denzel García probó con un disparo de larga distancia que fue atajado por Nahuel Guzmán. Tigres respondió hasta el 35’, cuando Diego Sánchez desbordó por la banda izquierda y obligó a Sebastián Jurado a intervenir para evitar la caída de su portería. Con pocas ocasiones claras, ambos equipos se fueron al descanso con el marcador 0-0.

Javier Aquino disputando un balón ante Tigres | IMAGO7

La segunda mitad tuvo mayor actividad. Al 61’, Juan Brunetta había conseguido marcar para Tigres, pero la anotación fue anulada por fuera de juego. Tres minutos después, Juárez recibió un penal por una falta dentro del área y al 65’ Óscar Estupiñán se encargó de convertirlo para poner el 1-0.

Víctor Manuel Vucetich, entrenador de Tigres en un partido en El Volcán | IMAGO7

Los Bravos aprovecharon el momento y al minuto 78 volvieron a encontrar la portería rival. Estupiñán apareció nuevamente dentro del área para conectar un cabezazo y marcar su segundo tanto de la noche, aumentando la ventaja de los locales.

Chicha Sánchez disputando el balón ante Bravos | IMAGO7

Tigres buscó reaccionar en los minutos finales y al 88’ Rodrigo Aguirre tuvo una oportunidad frente a la portería, pero Sebastián Jurado realizó la atajada. Para fortuna del conjunto fronterizo, la jugada terminó siendo señalada como fuera de juego.