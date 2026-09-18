La primera convocatoria de Rafael Márquez dejó un dato que llama la atención

La primera convocatoria de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana dejó un dato que llama la atención en Nuevo León: Tigres nuevamente no tendrá a ningún futbolista en el representativo mayor.

En la lista de 30 jugadores para la Fecha FIFA de septiembre y octubre aparecen Víctor Guzmán y Orbelín Pineda como los representantes de Rayados, mientras que el conjunto felino se quedó sin jugadores para los partidos internacionales.

Cuerpo técnico de Rafa Márquez | IMAGO7

La ausencia se mantiene incluso con el cambio de entrenador en el Tricolor. Márquez presentó una convocatoria que combina a 17 futbolistas que estuvieron en el Mundial de 2026 con nuevos nombres y jóvenes que buscan ganarse un lugar en el proceso rumbo a 2030. Entre las novedades aparecen elementos como Gilberto Mora, Armando González, Santiago Sandoval y Hugo Camberos.

Diego Lainez en lamento con Tigres en partido de Liga MX | IMAGO 7

Sin embargo, sí habrá presencia de Tigres dentro del trabajo de la Selección, aunque no para disputar estos encuentros. El mediocampista juvenil Henrique Simeone fue incluido entre tres futbolistas Sub-20 que participarán en los entrenamientos con el primer equipo nacional. Su participación será únicamente para entrenar y ser observado por el cuerpo técnico.

Así, Simeone representa por ahora la única presencia felina en esta nueva etapa del Tricolor, aunque no forma parte de los 30 convocados que disputarán los amistosos durante la fecha FIFA de septiembre y octubre.

Selección Mexicana festejando el pase a Octavos de Final del Mundial 2026, tras eliminar a Ecuador | MEXSPORT