El fichaje fue adelantado por la embajadora de México en Ghana

La Liga MX recibirá a otra estrella africana para el Apertura 2026, esto tras confirmarse la llegada de Susan Ama Duah, jugadora de Ghana, a Tigres Femenil para el presente torneo.

¿Cómo lo anunció?

Y nuevamente, como lo hiciera con Portia Boakye, la embajadora, de México en Ghana, Norma Ang se adelantó anunciando la llegada de la jugadora a través de redes sociales junto a la futbolista.

"México da la bienvenida a otro gran futbolista ghanés. Susan Ama Duah, miembro de @GhanaWNT #BlackQueens, el equipo nacional de Ghana, se une al equipo femenino de @TigresFemenil UANL en Monterrey", se resalta en su posteo.

Asimismo, se añade: "Nos complace ver cómo el fútbol acerca más a Ghana y México y crea nuevas oportunidades para las mujeres en el deporte. ¡Te deseamos todo el éxito, Susan! ¡Bienvenida a México!".

Susan Ama Duah junto a la embajadora de México en Ghana | X:@Susan Ama Duah

Susan Ama Duah es defensora y llega a Tigres proveniente del Racing Power de Portugal. Con esta incorporación las Amazonas completan sus siete plazas de extranjeras para el torneo ya en curso.

Tigres Femenil en la J5 l Mexsport

Así anunció a Portia Boakye

Norma Ang Sánchez, anunció en sus redes sociales recientemente que Boakye se sumará al plantel de la UNAM. En medio de la expectativa, RÉCORD pudo confirmar de primera mano que efectivamente la futbolista africana llegará al conjunto del Pedregal.

Portia Boakye con la Selección de Ghana | X:@auriazulesteam

"De camino a México. Portia Boakye, capitana y una de las figuras principales de @GhanaWNT #BlackQueens, se dirige a México para unirse al equipo profesional femenino de @PumasMXFemenil", destacó hace unos días en su publicación en X.

Portia Boakye en un calentamiento | X:@Iamamanoa