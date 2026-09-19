La Liga MX recibirá a otra estrella africana para el Apertura 2026, esto tras confirmarse la llegada de Susan Ama Duah, jugadora de Ghana, a Tigres Femenil para el presente torneo.
¿Cómo lo anunció?
Y nuevamente, como lo hiciera con Portia Boakye, la embajadora, de México en Ghana, Norma Ang se adelantó anunciando la llegada de la jugadora a través de redes sociales junto a la futbolista.
"México da la bienvenida a otro gran futbolista ghanés. Susan Ama Duah, miembro de @GhanaWNT #BlackQueens, el equipo nacional de Ghana, se une al equipo femenino de @TigresFemenil UANL en Monterrey", se resalta en su posteo.
Asimismo, se añade: "Nos complace ver cómo el fútbol acerca más a Ghana y México y crea nuevas oportunidades para las mujeres en el deporte. ¡Te deseamos todo el éxito, Susan! ¡Bienvenida a México!".
Susan Ama Duah es defensora y llega a Tigres proveniente del Racing Power de Portugal. Con esta incorporación las Amazonas completan sus siete plazas de extranjeras para el torneo ya en curso.
Así anunció a Portia Boakye
Norma Ang Sánchez, anunció en sus redes sociales recientemente que Boakye se sumará al plantel de la UNAM. En medio de la expectativa, RÉCORD pudo confirmar de primera mano que efectivamente la futbolista africana llegará al conjunto del Pedregal.
"De camino a México. Portia Boakye, capitana y una de las figuras principales de @GhanaWNT #BlackQueens, se dirige a México para unirse al equipo profesional femenino de @PumasMXFemenil", destacó hace unos días en su publicación en X.
"La llegada de Portia a un club mexicano es otro ejemplo de los puentes que se pueden construir entre nuestros dos países a través del fútbol, al mismo tiempo que se promueve la igualdad y mayores oportunidades para las mujeres en el deporte", catapultaba.