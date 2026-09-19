Carlos Hermosillo 'menosprecia' su paso por Chivas; olvida al equipo en un recuento de su carrera

El Grandote de Cerro Azul compartió una publicación en sus redes sociales que rápidamente generó conversación

Carlos Hermosillo generó conversación en redes sociales después de realizar un recuento de los goles que marcó con algunos de los equipos de su carrera profesional. El histórico delantero mexicano mencionó a América, Monterrey, Cruz Azul y LA Galaxy, pero dejó fuera a Chivas, club con el que se retiró como profesional.

A través de su cuenta de X, el Grandote de Cerro Azul compartió una imagen acompañada por el mensaje: "¡Un honor haber estado en estas instituciones! 327 goles entre las cuatro". Posteriormente detalló 93 anotaciones con América, 22 con Monterrey, 198 con Cruz Azul y 14 con LA Galaxy.

La publicación rápidamente provocó reacciones debido a los equipos que no aparecieron en el recuento. Además de Guadalajara, Hermosillo también militó en Atlante y Necaxa durante su trayectoria, pero ninguno de los tres clubes fue considerado en la publicación realizada por el exdelantero.

Carlos Hermosillo, exjugador mexicano de varios clubes de Liga MX | MEXSPORT

¿Carlos Hermosillo menospreció su paso por Chivas?

La ausencia que más llamó la atención entre los aficionados fue la de Chivas, especialmente porque la publicación apareció en la previa de una nueva edición del Clásico Nacional entre América y Guadalajara. Algunos usuarios cuestionaron a Hermosillo por no incluir su etapa con el conjunto rojiblanco.

Sin embargo, Hermosillo no explicó en su publicación por qué seleccionó únicamente a esas cuatro instituciones ni hizo referencia directa al Rebaño Sagrado. Por ello, el mensaje solamente confirma que decidió recordar los 327 goles conseguidos entre América, Monterrey, Cruz Azul y LA Galaxy.

Carlos Hermosillo, en su etapa como jugador de Chivas | MEXSPORT

El paso de Carlos Hermosillo por Chivas

Hermosillo tuvo una extensa trayectoria dentro del futbol mexicano y defendió camisetas de algunos de los clubes más reconocidos del país. Su carrera estuvo principalmente vinculada con Cruz Azul, equipo con el que alcanzó sus mejores registros goleadores y del que posteriormente se convirtió en una figura histórica.

Su paso por Guadalajara se produjo durante la recta final de su carrera, después de haber defendido los colores de América, Standard de Lieja, Monterrey, Cruz Azul, Necaxa, LA Galaxy y Atlante.